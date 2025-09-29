Elettrificazione della nautica? Il nostro webinar con ABB (8 ottobre)







Nel settore nautico cresce la tendenza verso l’elettrificazione, ma questo non implica necessariamente la conversione totale delle imbarcazioni. In particolare, non tutte le barche da lavoro o quelle destinate a lunghe percorrenze non dispongono ancora di tutte le soluzioni basate sull’uso delle batterie. Tuttavia, è possibile adottare, oltre il full electric, tecnologie ibride e sistemi di supporto elettrico che ne migliorano l’efficienza e ne riducono l’impatto ambientale, rendendole più sostenibili. Sul tema abbiamo organizzato un webinar con ABB, una delle aziende pioniere dell’elettrificazione della nautica, che si terrà l’8 ottobre alle 16. E’ gratuito e siete tutti inviati. Per iscriversi basta cliccare sul link.

Tanti casi di elettrificazione nautica di successo

Vaielettrico ha organizzato insieme ad ABB il webinar sull’elettrificazione della nautica grazie ad una tecnologia innovativa e a tanti casi di successo che abbiamo documentato in questi anni e non solo relativa alla propulsione su acqua (leggi). Ricordiamo che ben sei anni fa (leggi) abbiamo scritto del progetto Maid of the Mist che ha visto l’installazione di due pacchi batterie ABB da 316 kWh per motori da 400 kW.

Nei Paesi Bassi ABB ha collaborato con l’azienda di trasporto pubblico di Amsterdam GVB per sostituire dei vecchi traghetti a motore diesel in servizio sul Canale del Mare del Nord con cinque nuovi traghetti elettrici che possono trasportare 400 passeggeri, 20 auto o 4 camion. Con soste di soli tre minuti, ricaricare le batterie dopo ogni corsa di 20 minuti è una sfida: la velocità di ricarica è quindi essenziale per l’affidabilità del servizio, un punto di forza di ABB.

Anche Lisbona adotta la tecnologia ABB, grazie a un contratto con Astilleros Gondán per l’elettrificazione di traghetti veloci da 40 metri sul Tago, ciascuno con capacità fino a 540 passeggeri: un nuovo servizio di trasporto pubblico locale. Sono solo alcuni dei progetti che dimostrano l’esperienza e la maturità tecnologica di ABB.

Sono numerose le applicazioni del sistema di ABB: piccoli traghetti commerciali, imbarcazioni da pesca capaci di operare anche in condizioni di mare agitato, rimorchiatori e barche da lavoro impiegate nei porti e nei cantieri navali, macchinari su ponti aperti e mezzi da carico, yacht e barche a vela, oltre a unità destinate all’osservazione della fauna marina, come le imbarcazioni per il whale watching.

I temi del webinar dell’8 ottobre

Durante il webinar gli esperti di ABB presenteranno le nuove soluzioni elettriche per la nautica, spiegando i benefici di una conversione dai motori tradizionali a tutti gli operatori del settore: dagli armatori ai cantieri. Si parlerà di mercato della nautica elettrica e del sistema di propulsione: motore, inverter, batterie.

L’incontro, moderato dal giornalista Gian Basilio Nieddu (Vaielettrico), vedrà la partecipazione e l’intervento degli esperti ABB: Veronica Buoncuore – Sales Manager Mobile E-Power; Federico Dal Ben – Product Manager Motors and Generators; Alessandro Palmieri – Head of Power Engineering Traction Italy; Stefano Pani – Key Account Manager Marine & Ports Segment.

Vi aspettiamo l’8 ottobre e vi ricordiamo il link per l’iscrizione: clicca qui.