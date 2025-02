Elettrificare le flotte aziendali: webinar NetZero Milan-Vaielettrico

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Elettrificare le flotte aziendali farà bene all’industria automobilistica europea e all’ambiente. E farà bene anche alle aziende, se la combineranno con l’autoproduzione di energia, l’efficientamento e una gestione energetica ottimizzata. Ne parleremo il 26 febbraio prossimo, alle 17, nel webinar “E-FLEETS E DECARBONIZZAZIONE AZIENDALE. LA COMBINAZIONE VIRTUOSA DI SOLARE INDUSTRY-SCALE E FLOTTE ELETTRICHE CORPORATE”. Un’iniziativa di NetZero Milan, la Fiera sulla transizione energetica organizzata da Fieramilano il prossimo maggio (14-16 maggio 2025), in collaborazione con Vaielettrico.

Appuntamento il 26 fabbraio, dalla 17

La partecipazione al werbinar è gratuita, previa iscrizione a questo link o attraverso questo banner interattivo pubblicato anche sulla home page del nostro sito. Sarà l’occasione per anticipare uno dei contenuti chiave di NetZero Milan con tre protagonisti della transizione energetica come A2A, Senec e Targa Telematics. Tutti i partecipanti potranno porre domande ai relatori attraverso la funzionalità chat”.

Il tema sarà introdotto dal think tank ambientalista europeo Transport & Environment (T&E) che ha appena diffuso un’analisi specifica sulla stato dell’arte e le potenzialità dell’elettrificazione delle flotte aziendali europee.

Elettrificare le flotte aziendali: tutti i vantaggi

Secondo l’analisi di T&E, principale organizzazione indipendente europea per la decarbonizzazione dei trasporti elettrificare le grandi flotte aziendali (oltre 100 auto gestite) con un obbligo a partire dal 2030 «potrebbe garantire ai carmaker europei una domanda per oltre 2 milioni di veicoli elettrici (BEV). Una quantità di auto a batteria, questa, pari a metà delle vendite necessarie a raggiungere gli obiettivi vincolanti di riduzione del 55% delle emissioni di CO₂ al 2030». E consentirebbe all’industria europea dell’automotive di superare la crisi nella quale si dibatte e ridurre il rischio di dover pagare sanzioni per il mancato raggiungimento dei target sulle emissioni.

Una legge in tal senso potrebbe essere al centro di una legge che il Commissario UE ai Trasporti è già incaricato di redigere; secondo T&E una norma di questo tipo garantirebbe mercato ai carmaker europei, riducendo così il rischio di dover pagare sanzioni per il mancato raggiungimento dei target sulle emissioni.

Un obbligo vincolante che secondo T&E andrebbe affiancato a una politica fiscale premiante per le aziende che elettrificheranno le flotte privilegiando veicoli elettrici di produzione europea.

Il programma del webinar NetZero Milan-Vaielettrico

Data e ora: 26 febbraio ore 17-18

Titolo: “E-FLEETS E DECARBONIZZAZIONE AZIENDALE. LA COMBINAZIONE VIRTUOSA DI SOLARE INDUSTRY-SCALE E FLOTTE ELETTRICHE CORPORATE”

Relatori:

Esther Marchetti – Clean Transport Manager di Transport&Environment Italia. “ Elettrificazione delle flotte: lo stato dell’arte in Italia e in Europa e le misure necessarie ad accelerarne lo sviluppo “.

Giovanni Bassi – Head of Sales A2A E-Mobility. “ Una flotta elettrica chiavi in mano: l’esperienza di A2A diventa un pacchetto di servizi per le aziende ”

Federico Pessah- Project Engineer SENEC. “ L’efficienza energetica in azienda: dall’autoproduzione all’autoconsumo”

Michel Cipullo -Go To Market Manager di Targa Telematics. “ La flotta elettrica on line: monitoraggio telematico per ottimizzare i costi di gestione “.

Modera: Massimo Degli Esposti, direttore di Vaielettrico