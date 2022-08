Elettrico vincente, ma solo a queste condizioni: Davide, lettore di Parma, viaggia molto ed è passato dalla Lexus ibrida alla Tesla. Ecco la sua esperienza.

di Davide Del Grano

“Leggo da tempo le esperienze dei lettori di Vaielettrico, tutte interessanti, vorrei condividere anche la mia. La mia prima auto ibrida fu una Lexus GS 450h, acquistata quindici anni fa, che mi ha dato grandi soddisfazioni. A inizio 2019 ho acquistato una Tesla Model 3 LR, passando così all’elettrico puro. Secondo me oggi l’elettrico è vincente, ma solo se vi sono determinate condizioni“.

Elettrico vincente: ora ho una Tesla, ma uso poco i Supercharger

“Il mio lavoro mi porta a percorrere molto spesso distanze importanti, 600/700 km in giornata, a volte anche di più. E comunque ad un uso quotidiano dell’auto, sia per lavoro che per uso personale. Quindi percorro diverse decine di migliaia di km all’anno. Raramente uso i Supercharger Tesla, preferisco altri player che con i pacchetti di kWh in abbonamento costano decisamente meno, pur garantendo tempi di ricarica rapidi. Ma trovo i Supercharger impagabili, perché ben distribuiti, sempre efficienti e semplici da usare (a differenza delle normali colonnine). In azienda non solo io uso l’auto elettrica, ce ne sono diverse, ed abbiamo quindi a disposizione alcune colonnine di ricarica collegate all’impianto FV aziendale. Inoltre anche nella mia abitazione, seppur in condominio, dispongo di impianto FV e posso ricaricare da energia rinnovabile.

Ricarico in viaggio solo il 25% dei consumi, il resto a casa o al lavoro

Le ricariche in viaggio coprono quindi per me solo un 25% dei consumi complessivi dell’auto. L’uso dell’auto elettrica ha cambiato in parte le mie abitudini di viaggio, ma non mi ha penalizzato sui tempi di percorrenza. Ha invece migliorato il confort di viaggio e diminuito il costo chilometrico complessivo (costi di gestione più perdita di valore dell’auto). Nel mio caso non ci sono ripensamenti, tant’è che ho riordinato per il prossimo anno una nuova auto elettrica. Ma comprendo che non tutti hanno le mie esigenze e la possibilità di ricaricare sia a casa che sul posto di lavoro. E credo che molti non siano ancora pronti al cambio di mentalità nell’uso dell’auto che presuppone il passaggio all’elettrico. Fondamentalmente occorre capire che un’auto elettrica, quando non la usi, non la parcheggi, ma la ricarichi (come lo smartphone); l’auto deve essere sempre carica. In viaggio la ricarichi quando ti fermi per ristoro, lavoro o riposo.

Elettrico vincente se viaggi molto, come i diesel di una volta

Il tempo di ricarica così diventa quello di infilare e sfilare la spina. 10 minuti per un caffè e il bagno, 30 minuti per uno spuntino, e hai aggiunto 400 km. Più che sufficienti per coprire, con i 400 km già in auto la mattina, i 700 km della giornata lavorativa. Il resto si carica in ufficio al ritorno dal viaggio o la mattina successiva. Occorre (diversamente dalle auto termiche) programmarsi un minimo, sapendo dove e quando fermarsi e quali alternative ci sono se trovi la colonnina occupata, Altrimenti c’è sempre un Supercharger in aiuto. Per la mia esperienza quindi l’ibrido, anche plug-in, è ormai superato, anche se capisco che per altri, con diverse esigenze, sia un passaggio importante e necessario ancora oggi. Inoltre penso che la convenienza economica a viaggiare in elettrico cresca, sia che usi l’auto in città o per lunghe tratte autostradali, con l’aumentare dei km percorsi all’anno. Un po’ come i diesel di una volta, che costavano di più in acquisto ma erano imbattibili per chi divorava km. Buon viaggio a tutti.