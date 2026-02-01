Elettrico usato troppo svalutato? Devo preoccuparmi?

Elettrico usato troppo svalutato? Andrea ci scrive preoccupato dopo avere letto alcune analisi sul valore delle auto di seconda mano. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Elettrico usato troppo svalutato? “Leggo analisi allarmanti…”
Com’è la situazione, quali sono i problemi
Risposta. Il 10% è una stima un po’ esagerata, ma è vero che l’usato elettrico viene da un anno difficile. Secondo Autoscout 24, per esempio, la contrazione dei prezzi è stata dell ’8,3% in Italia (la media europea è stata del -6%). Una flessione più marcata rispetto al calo delle quotazioni del mercato in generale (-3,4%). Un calo in parte dovuto probabilmente ai generosi incentivi, che hanno di fatto abbassato la media dei prezzi del nuovo. In parte alla scarsa disponibilità dei concessionari a ritirare elettriche di seconda mano, un mercato nuovo di cui diversi operatori ancora diffidano. Con nuove complessità (lo stato di salute delle batterie in primis) e con numeri ancora piccoli, dato che parliamo di circa 5 mila pezzi al mese in Italia. È un tema che intendiamo seguire da vicino nei mesi a venire, con analisi che abbiamo allo studio. Oltre a pubblicare gli annunci di chi mette in vendita la sua elettrica di seconda mano. Come al solito, esperienza concrete e consigli dei lettori sono per noi preziosi.