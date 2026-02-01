Elettrico usato troppo svalutato? Devo preoccuparmi?

Elettrico usato troppo svalutato? Andrea ci scrive preoccupato dopo avere letto alcune analisi sul valore delle auto di seconda mano. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Elettrico usato troppo svalutato? “Leggo analisi allarmanti…”

“ H o letto su LinkedIn un’interessante discussione sui prezzi delle auto elettriche usate . Con un dato che mi ha subito allarmato: in media le quotazioni sono calate di un 10% nel corso del 2025. Oltre alla normale svalutazione legate all’età delle auto stesse, naturalmente. E sono destinate a calare ancora di più, se ho ben capito, nei prossimi anni. Il motivo è che gli acquisti di questi ultimi anni sono stati artificiosamente sostenuti. In parte dagli incentivi statali, in parte dalle vendite forzose legate al raggiungimento di obbiettivi ambientali. E, nel momento in cui queste situazioni contingenti verranno meno, le quotazioni potrebbero ulteriormente calare. Devo cominciare a preoccuparmi? Sto pensando di vendere l’anno prossimo mia Tesla del 2020 e non vorrei trovarmi con un pugni di mosche in mano…Grazie per un’eventuale risposta “ . Andrea Santucci

Com’è la situazione, quali sono i problemi

Risposta. Il 10% è una stima un po’ esagerata, ma è vero che l’usato elettrico viene da un anno difficile. Secondo Autoscout 24, per esempio, la contrazione dei prezzi è stata dell ’8,3% in Italia (la media europea è stata del -6%). Una flessione più marcata rispetto al calo delle quotazioni del mercato in generale (-3,4%). Un calo in parte dovuto probabilmente ai generosi incentivi, che hanno di fatto abbassato la media dei prezzi del nuovo. In parte alla scarsa disponibilità dei concessionari a ritirare elettriche di seconda mano, un mercato nuovo di cui diversi operatori ancora diffidano. Con nuove complessità (lo stato di salute delle batterie in primis) e con numeri ancora piccoli, dato che parliamo di circa 5 mila pezzi al mese in Italia. È un tema che intendiamo seguire da vicino nei mesi a venire, con analisi che abbiamo allo studio. Oltre a pubblicare gli annunci di chi mette in vendita la sua elettrica di seconda mano. Come al solito, esperienza concrete e consigli dei lettori sono per noi preziosi.