Elettrico sì elettrico no: chi lo ama, chi torna indietro

Elettrico sì elettrico no, due lettori con esperienze all’opposto. Uno non tornerebbe mai indietro, l’altro l’ha fatto e spiega perché in 3 punti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Elettrico sì / “Prima una Zoe, ora una Model 3: non tornerei mai indietro”

“Premetto che sono uno dei fortunati che può ricaricare a casa, ma in ogni caso dopo quasi 5 anni di elettrico (Renault Zoe prima e Tesla Model Y adesso) confermo che non tornerei mai indietro. Ma non per il risparmio o per l’essere ‘green’ (in famiglia abbiamo anche due scooter elettrici), ma per l’eperienza che il motore elettrico mi sta dando. Con buona pace dei detrattori dell’elettrico e degli ‘elettrocatastrofisti’, ognuno fa le sue scelte, io ho fatto le mie e dopo cinque anni ne sono molto soddisfatto. Grazie per il servizio che fate“. Fabio Creati

Elettrico no / “I tre motivi per cui ho fatto marcia indietro al diesel”

“Vi leggo con interesse e, dopo 3 anni di guida elettrica (Mazda Mx-30) sono tornato al Diesel (Jeep Renegade 1.6 Mjet). Perché? Di certo non perché non apprezzi la guida silenziosa, l’assenza di vibrazioni e lo scatto da fermo delle BEV, ma per 3 semplici motivi:

– aumento esponenziale delle tariffe di ricarica (Enel X passata da 40 a 80 € x circa 150 kW) e per me che non dispongo di fotovoltaico e è un salasso

– difficoltà e costo spropositato per installare una wall box nel box condominiale rispettando le norme (600€ di wall box + 600 € di progettazione+2.000€ di installazione)

– ansia da ricarica non tanto per scarsità di colonnine, ma per l’occupazione da abusivi, guasti/malfunzionamenti, indisponibilità perché in posizioni coinvolte da feste/sagre etc.. Spero in un futuro miglioramento dell’infrastruttura di ricarica e delle tecnologie degli accumulatori, più che con maggior capienza, con maggior velocità di ricarica sia DC che AC. Su quest’ultimo punto mi lascia perplesso il fatto che la maggior parte delle BEV siano dotate di OBC che non permettono di sfruttare i 22 kW disponibili. La mia Mazda per es. non ricaricava a più di 7 in AC“. Rocco Iudici

Risposta. La morale è che nessuno torna indietro dall’elettrico perché insoddisfatto dell’auto in sé. Anche se l’autonomia dell’auto scelta da Rocco oggi è ampiamente superata da tutto quel che c’è sul mercato, rendendo la vita molto più agevole. I 3 motivi elencati per tornare al diesel devono essere uno spunto di riflessione per tutti, anche perché sono in gran parte un male italiano. Le ricariche sono le più care d’Europa, installare una wall-box a casa è complicato e costoso e le colonnine sono spesso occupate da auto in sosta nel disinteresse generale. E a volte non funzionano proprio. Lavoriamo su questo, diventando un Paese serio.

Quanto costa davvero sostituire la batteria di un’auto elettrica? Guarda il VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico