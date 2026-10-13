Elettrico sempre più conveniente su benzina e diesel. Il rilevamento dei prezzi di settembre di Adiconsum e TariffEV non lascia spazio a dubbi. Aggiornando il confronto sui costi necessari per percorrere 100 km pubblicato pochi giorni fa.

Elettrico sempre più conveniente: spesa x 100 km a confronto

Ci sono numeri che contano più di milla parole. E in questo caso sono le tabelle dell’Osservatorio mensile curato dai due partner a dirci che la colonnina è diventata più conveneiente della pompa dei carburanti. Sempre, anche quando le ricariche in questione sono ad alta potenza, le più care. Il confronto è stato effettuato con i prezzi dei carburanti al 12 settembre. Con il gasolio (Self) a 2.242 euro/litro, la benzina (Self) a 2.025 e il GPL 0.76. Se poi si ha la possibilità di ricaricare a casa il risparmio è incredibile. Con la possibilità di ammortizzare il maggior prezzo pagato per l’acquisto in tempi molto contenuti, come mostra la tabella qui sotto. Un confronto molto interessante soprattutto per chi deve gestire grandi flotte di auto aziendali, che hanno la possibilità di ricaricare al lavoro.

Ecco le marche più convenienti per AC, DC e HPC.

Come ogni mese l’Osservatorio pubblica i prezzi medi per ogni tipo di ricarica: AC, DC e HPC. Si va dallo 0,62 della colonnine in corrente continua allo 0,74 delle HPC. Queste ultime, a sorpresa, sono risultate leggermente più convenienti delle DC, meno potenti. Un risultato dovuto in parte alle promozioni lanciate da diversi marchi per le ricariche più rapide e in parte all’incidenza sulla media dei Tesla Supercharger. Come ogni mese i curatori dell’indagine hanno rilevato i marchi più convenienti per ogni categoria. Per le AC le tariffe partono da 0,25 euro al kWh, un prezzo concorrenziale anche con le ricariche domestiche. Nelle DC svetta lo 0,35/kWh di iPlanet, molto conveniente. Per le HPC stravince ancora Tesla con i Supercharger, con una tariffa che parte da 0,26. Anche se questo prezzo è riservato ai soli possessori di Tesla.