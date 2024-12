Elettrico roba da ricchi? Non direi proprio…Lasciamo che sia un lettore a chiudere l’anno con la sua testimonianza su una polemica che si è trascinata per tutto il 2024. Auguri a tutti. La mail per scriverci: info@vaielettrico.it

di Ambrogio Comi

“Dal 2021 ho un impianto fotovoltaico da 5.2 KWh, che mi produce circa 7000 KWh all’anno. Ho avuto per 3 anni una Citroen eC4 NLT e da 3 mesi una Volkswagen ID.3 Pro Edition Plus MY2025, ricarico quasi sempre da casa ed almeno nel 50% dei casi da fotovoltaico. Complessivamente tra casa ed auto consumo circa 5.000 KWh all’anno, di cui circa la metà in autoconsumo e la metà in scambio sul posto. Di conseguenza carico in rete un’eccedenza di circa 2.000 KWh“.

Elettrico roba da ricchi? Per i rifornimenti spendo un terzo rispetto a un’auto termica

“Quando carico l’auto dalla rete, il costo medio effettivo di quest’ultimo anno è stato di 22 centesimi al KWh. Calcolato detraendo dalle bollette il canone TV e i costi fissi (che avrei comunque) e dividendoli per i KWh consumati. Ho un consumo medio annuale indicato dalle auto di circa 14 KWh/100 Km, ci aggiungo un 15% di dispersione di ricarica. Ed il mio costo effettivo è di circa 3,5 euro ogni 100 Km, circa 1/3 di quanto mi costerebbe una buona termica. Dunque se confronto i miei costi con quelli di una termica equivalente (es: T-Roc 1.5 TSI ACT DSG, che costa 7.347 euro in meno), prima dei 100.000 Km avrei pareggiato i costi. Calcolando solo acquisto e carburante. Considerando poi che ricarico circa la metà dal fotovoltaico, che la manutenzione costa circa 1/3 e che non pago il bollo, il pareggio arriva molto prima. Non mi dilungo a decantare le altre virtù che chi segue Vaielettrico già conosce bene (maggior confort, prestazioni, piacere di guida, e soprattutto sostenibilità ecologica)“.

Queste auto sono adatte a ben più del 5% (scarso) che le sceglie ora

“Sottolineo due cose: In Italia si vendono circa il 5% di auto elettriche e si considerano costo e tempi di rifornimento i due problemi principali. Oltre il 40% delle abitazioni è dotato di box: chi riesce a caricare giornalmente da casa e fa pochi viaggi lunghi, alla lunga risparmia con una BEV rispetto ad un’equivalente termica. E se si fa il conto del tempo impiegato per i rifornimenti, il tempo in più speso durante i viaggi lunghi è ampiamente compensato dal tempo risparmiato ai distributori nella quotidianità. Sulle colonnine ritengo che la diffusione sia adeguata al parco circolante, i problemi sono il costo eccessivo (3/4 volte rispetto a casa!) e lo stato di manutenzione, specialmente delle AC, a volte fuori servizio. Quanto alle trasmissioni televisive, sulle BEV fanno più disinformazione che informazione: questo va a svantaggio loro, perdono in credibilità e dei potenziali utenti di auto elettriche. Ho il sospetto che questo sia il loro vero scopo motivato da cause geopolitiche, temo che ciò finirà per danneggiare il nostro sistema industriale anziché proteggerlo. Concludendo: le BEV non sono ancora adatte alla maggior parte delle situazioni, ma sono adatte a ben più del 5% che le sceglie ora“.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico