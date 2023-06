Elettrico roba da ricchi, guarda dove vende Tesla…

Elettrico roba da ricchi, basta guardare dove vende Tesla…Stefano, un lettore, non vede maturi i tempi per auto a batterie alla portata di tutti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Elettrico roba da ricchi, lo dicono i numeri

“Devo dire che l’auto elettrica mi incuriosisce e vi seguo da un po’ per capire se, come prossima macchina, potrebbe fare per me. Però bisogna riconoscere che al momento è un prodotto fuori portata per le famiglie con un reddito normale. Sono un libero professionista che viaggia spesso per lavoro nel Meridione. Mentre a Milano incrociare una Tesla è ormai frequentissimo, trovarne una a Napoli o a Bari è rarissimo, quasi impossibile. A meno che si tratti di un turista straniero. Non so se esistono statistiche per capire chi e dove compra questa auto che, da quel che dite, dominano nel mercato dell’elettrico. E, paradossalmente, vedo che vendono più delle utilitarie, che pure costano un occhio della testa. Grazie comunque per tutte le informazioni che da date“. Stefano Cozzi

Per il Sud servono buone auto da 20 mila euro. E questo è il vero progresso

Risposta. Le statistiche ci sono e ci dicono quali auto si vendono in ogni provincia. I numeri di Tesla confermano l’impressione del lettore: con l’eccezione di Firenze e Roma, le auto di Elon Musk si vendono quasi solo al Nord, a cominciare ovviamente da Milano. Nei primi 4 mesi del 2023 ne sono state immatricolate 5.290 e nessuna città del Sud figura tra le prime 15 (tabella a fianco). A Napoli ne sono state vendute 68, a Bari 41, a Palermo 23, molto meno di città molto più piccole (ma più ricche) come Brescia o Bergamo. Trento fa storia a sé perché è la provincia in cui si immatricolano molte auto destinate alle flotte aziendali. Ma noi continuiamo a pensare che, con tutto il rispetto per Tesla, il vero progresso sarà avere buone auto da 20 mila euro. Con una discreta autonomia (almeno 400 km) e dimensioni contenute (non oltre i 4 metri). Ma con uno spazio interno sufficiente per famiglie di 4-5 persone. Vedremo se i modelli in arrivo da Renault (la nuova 5), Volkswagen e Fiat-Citroen (qui) sapranno rispondere a questi requisiti.

