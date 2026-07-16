Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il16 Luglio 2026
0

Elettrico più conveniente rispetto a benzina e diesel?

2 min


Promo Estiva Vai Elettrico


Promo Estiva Vai Elettrico

Elettrico più conveniente rispetto a benzina e diesel con i nuovi rincari dei carburanti? È la domanda di Pietro, un lettore che deve cambiare auto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Elettrico più conveniente? “Il gasolio costa di nuovo più di 2…”

Elettrico più conveniente

“Ho appena letto che che il prezzo del gasolio qui in Lombardia ha di nuovo superato quota due euro (2,039 per la precisione). Mentre la benzina è a 1,904, in proporzione forse ancora peggio. La mia domanda è: esiste un dato medio, confrontabile, per il costo delle ricariche per le auto elettriche? Dovendo cambiare auto, sto facendo due conti per capire che cosa mi conviene fare, fermo restando che sarà un salasso comunque. Ma almeno si cerca di limitare i danni. Cordiali saluti e grazie per la risposta. Pietro Balestri

Ecco il confronto, con ricariche pubbliche o a casa

elettrico più conveniente
Confronto considerando: consumi medio di auto a diesel 20 km/litro e consumi medi di auto benzina 18 km/litro Consumi medio auto elettrica in città 13 kWh/100 km, consumo medio auto elettrica in autostrada 20 kWh. Fonte: Osservatorio Adiconsum-TariffEV.
Risposta. Purtroppo none esiste per le ricariche elettriche un dato medio a cui fare riferimento. Per un motivo molto semplice: esistono diversi tipi di rifornimento, con costi molto diversi. Se si ha la possibilità di ricaricare privatamente, a casa o in ufficio, si può prendere a riferimento un costo di 0,25-030 al kWh. E la convenienza rispetto a benzina e gasolio è notevole, dato che che in genere con un kWh si fanno 6-7 km. E quindi con meno di un euro si fanno più di 20 km. Il discorso cambia se si utilizza una ricarica pubblica. Qui ci viene in soccorsol’OsservatorioAdiconsum-TariffEV, che calcola il punto di pareggio entro il quale la ricarica è conveniente rispetto al rifornimento. In pratica: se si viaggia in città l’elettrico conviene rispetto alla benzina se costa meno di 0,806/kWh. O meno di 0,772 se il confronto è con il gasolio. Il punto di pareggio si abbassa considerevolmente (a sfavore dell’elettrico) se i consumi considerati sono in autostrada.

elettrico più conveniente

Redazione
il16 Luglio 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Los Angeles: il porto più elettrico al mondo stanzia 75milioni per gli e-camion

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!