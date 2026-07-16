Elettrico più conveniente rispetto a benzina e diesel con i nuovi rincari dei carburanti? È la domanda di Pietro, un lettore che deve cambiare auto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Elettrico più conveniente? “Il gasolio costa di nuovo più di 2…”
“Ho appena letto che che il prezzo del gasolio qui in Lombardia ha di nuovo superato quota due euro (2,039 per la precisione). Mentre la benzina è a 1,904, in proporzione forse ancora peggio. La mia domanda è: esiste un dato medio, confrontabile, per il costo delle ricariche per le auto elettriche? Dovendo cambiare auto, sto facendo due conti per capire che cosa mi conviene fare, fermo restando che sarà un salasso comunque. Ma almeno si cerca di limitare i danni. Cordiali saluti e grazie per la risposta“. Pietro Balestri
Ecco il confronto, con ricariche pubbliche o a casa
Risposta. Purtroppo none esiste per le ricariche elettriche un dato medio a cui fare riferimento. Per un motivo molto semplice: esistono diversi tipi di rifornimento, con costi molto diversi. Se si ha la possibilità di ricaricare privatamente, a casa o in ufficio, si può prendere a riferimento un costo di 0,25-030 al kWh. E la convenienza rispetto a benzina e gasolio è notevole, dato che che in genere con un kWh si fanno 6-7 km. E quindi con meno di un euro si fanno più di 20 km. Il discorso cambia se si utilizza una ricarica pubblica. Qui ci viene in soccorsol’OsservatorioAdiconsum-TariffEV, che calcola il punto di pareggio entro il quale la ricarica è conveniente rispetto al rifornimento. In pratica: se si viaggia in città l’elettrico conviene rispetto alla benzina se costa meno di 0,806/kWh. O meno di 0,772 se il confronto è con il gasolio. Il punto di pareggio si abbassa considerevolmente (a sfavore dell’elettrico) se i consumi considerati sono in autostrada.
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