Elettrico più conveniente rispetto a benzina e diesel?

“H o appena letto che che il prezzo del gasolio qui in Lombardia ha di nuovo superato quota due euro (2,039 per la precisione). Mentre la benzina è a 1,904, in proporzione forse ancora peggio. La mia domanda è: esiste un dato medio, confrontabile, per il costo delle ricariche per le auto elettriche? Dovendo cambiare auto, sto facendo due conti per capire che cosa mi conviene fare, fermo restando che sarà un salasso comunque. Ma almeno si cerca di limitare i danni. Cordiali saluti e grazie per la risposta “ . Pietro Balestri