Elettrico per pochi? Macché, con la mia ID.4 (usata)…

Elettrico per pochi? Macché, Davide ci racconta come il prezzo può essere accessibile grazie a un buon usato. E il successivo mantenimento… Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vosrre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Elettrico per pochI? “Pago la rata mensile con quel che risparmio nei rifornimenti…”

“Vi seguo da un po’. Ho sempre creduto nell’auto elettrica e proprio per questo faticavo a trovare un’auto per sostituire la mia Peugeot 3008 del 2013… Spendere 40, 50 mila euro in una nuova auto elettrica con la certezza che nuove tecnologie l’avrebbero resa obsoleta in breve tempo, francamente mi hanno frenato per un po’… Fino a quando ho trovato una offerta dalla concessionaria Volkswagen di Salerno che non ho potuto rifiutare! Ho preso una ID.4 usata del novembre 2021, dando 3.800 euro di acconto e 35 rate da 275 euro. Fra tre anni, se vorrò potrò restituirla senza la maxirata finale di 16.000 euro. Sono contentissimo e praticamente con i soldi che risparmio di benzina, tasse, manutenzione mi pago la rata mensile! Volevo condividere con i lettori la mia esperienza per dimostrare che non è vero che l’elettrico è per pochi“. Davide Botti

Ci sono ottime occasioni, ma occhio al check della batteria

Risposta. È vero, nell’elettrico usato ci sono ottime occasioni, anche con possibilità di restituire l’auto dopo tre anni. Molti non si fidano ancora di un’auto a batterie di seconda mano e le quotazioni al momento restano piuttosto favorevoli per chi compra. Attenzione, però: per capire se il prezzo è conveniente non basta rifarsi alla data di immatricolazione e al numero di km percorsi. Occorre avere un riferimento preciso sullo stato di salute della batteria, che dipende da diversi fattori, tra cui le abitudini di ricarica di chi ha guidato l’auto finora. L’ha ricordato più volta il super-tecnico delle batterie Volkswagen: “Chi guida l’auto può influenzare la durata della vita delle sue batterie. La ricarica normale è meglio della ricarica rapida. E anche riportarle all’80%, invece che al 100%, allunga la vita. Nella maggior parte dei casi l’80% è più che sufficiente, la maggior parte dei guidatori fapercorsi brevi...”. Quindi: le batterie di due auto che hanno percorso gli stessi km nello stesso lasso di tempo possono avere una capacità (e quindi un’autonomia dell’auto) diversa. E questo incide sul prezzo.