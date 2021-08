Elettrico o idrogeno? O…? La versione di Toyota

Ma perché, a differenza di altri gruppi come Volkswagen, Toyota non ha scelto di puntare tutto sull’elettrico? La risposta è in due principi molto giapponesi, ecco il primo:

Pratt conclude il suo ragionamento mostrando un grafico (sopra) dal quale si evincerebbe che, nel ciclo di vita, le emissioni di auto elettriche e non sono piuttosto vicine. Questo anche prendendo a riferimento una Stato come la California in cui la produzione di energia elettrica avviene con emissioni piuttosto contenute. Infine il chief scientist di Toyota respinge le critiche di chi sostiene che le ibride plug-in sono un bluff . E che il motore elettrico non viene quasi mai utilizzato, dato che chi le ha in uso come auto aziendali trova più pratico fare benzina con le carte-carburante. “Ma questi fattori sono ragioni per risolvere questi problemi, non per respingere le ibride plug-in!“, dice Pratt. Il rimedio, a suo dire, è cambiare le politiche aziendali nelle carte-carburante e utilizzare batterie leggermente più capaci, come già nella RAV4 Prime. E anche installare più infrastrutture in cui ricaricare durante la notte.