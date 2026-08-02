Elettrico new normal? “Ormai ti stupisci di vedere un diesel…”













Elettrico new normal: al messaggio che parlava della fine di una moda, replica Paolo: “Presto ci si stupirà di vedere un diesel…”.

Elettrico new normal: “Non è più una cosa da ricchi nerd…”

“La mobilità elettrica non deve essere una moda, ma la normalità e siamo sulla strada giusta, nonostante i soliti noti. Conoscenti che 10 mesi fa si erano stupiti del mio passaggio all’elettrica, ora mi dicono: “Ma sai che ci sono tante elettriche in giro?”. E quindi sono andati oltre allo stupore e prendono atto che avere una BEV non è cosa da ricchi nerd. E si sono accorti di avere amici con le elettriche o che sono interessati e gli fanno domande quando vedono la mia parcheggiata in cortile Ed ecco che persone che 10 mesi fa mi chiedevano se “devo cambiare la batteria ogni anno, come dicono in TV” sono diventati ambasciatori dell’elettrico. E ne parlano con entusiasmo, come se la usassero loro. Se fino a 3-4 anni le elettriche erano pur sempre una sorpresa, ed erano tutte Tesla, ora le cose sono cambiate. E, per l’appunto, stiamo entrando nella normalità. Volendo dire: noto di più il diesel che lascia una fumata nera dietro di sé, piuttosto una BEV che passa silenziosa“. Paoblog (Paolo)

Servono nuovi modelli sotto i 15 mila euro

Risposta. In Paesi come la Francia e la Germania l’elettrico è la normalità da tempo. Da noi le cose stanno migliorando, ma con più gradualità. Anche se capita sempre più spesso di incrociare i modelli più venduti, come la Leapmotor T03, reginetta degli incentivi 2025. In questo caso parlare di “ricchi nerd” come acquirenti è un tantino esagerato: l’auto con il bonus arrivava a costare 6-7 mila euro. E la vedi in giro con persone normalissime, che maagari riescono anche a ricaricarla a casa a prezzi stracciati. Speriamo che arrivino sempre più modelli con prezzi abbordabili. Stellantis ne ha promesso uno in arrivo per il 2027, con listino che parte sotto i 15 mila euro.

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