Elettrico ko in Italia: e ora i costruttori tremano

Elettrico ko in Italia. E le associazioni dei costruttori, che hanno avversato a lungo gli incentivi per le EV, tremano: chi comprerà i modelli a batterie in arrivo?

Elettrico ko, ma chi comprerà le tante novità in arrivo nel 2023?

Per anni l’Unrae, l’Unione dei costruttori, ha strillato che la transizione all’elettrico non poteva avvenire troppo velocemente. E che occorreva incentivare anche le macchine termiche con emissioni non proprio contenute, la famosa fascia 61-135 grammi di Co2, non proprio ecologica. Adesso però che la ripresa nel mercato dell’auto è arrivata, ci si rende conto che in Italia a restare indietro sono proprio le auto elettriche, con una quota di mercato ridicola, un misero 2,6%. La Francia, tanto per dare una pietra di paragone, è al 13,1%, la Germania a cifre ancora superiori. E qui si apre un problema, perché le novità che le grandi Case hanno in arrivo per i prossimi mesi e anni sono soprattutto elettriche. E c’è il rischio, molto concreto, che venga a mancare un importante mercato di sbocco come l’Italia, da sempre nei primi tre dell’Europa continentale.

L’Unrae: “Rischiamo di diventare un mercato di serie B, sbocco dell’usato”

E allora ecco che il direttore generale dell’UNRAE, Andrea Cardinali, lancia l’allarme. Parlando di rischio concreto che l’Italia resti fuori dalla transizione: “E restare fuori dalla transizione significherebbe restare fuori dai radar delle case auto“, ha detto in un’intervista a Quattroruote.” E, quindi, diventare un mercato di serie B, tagliato fuori dalle scelte strategiche di prodotto e distributive continentali. Una destinazione secondaria rispetto a paesi più performanti. E ciò non solo nell’elettrico, ma anche nell’endotermico, che alzerebbe le emissioni medie del paese. Con un ulteriore rischio, quello di far diventare l’Italia destinazione privilegiata di usato endotermico. Di scarso valore oltre-frontiera, ma pagato a caro prezzo da noi. Una spirale molto pericolosa“. La spirale l’hanno creata aree politiche e spregiudicate lobby industriali contrarie all’elettrico: ora se ne raccolgono i danni.

Elettrico ko, Tavares: EV più competitive alla fine del decennio

Gli stessi concessionari sono molto preoccupati. I costruttori hanno fissato budget di vendita 2023 ambiziosi anche per l’elettrico. Ma come raggiungerli con questi chiari di luna e con le avvisaglie dei dati di vendita di gennaio? L’anomalia italiana è stata fatta presente (sempre da Quattroruote) al n.1 di Stellantis, Carlos Tavares, non certo un entusiasta dell’elettrico. “Il caso italiano è molto interessante, perché è il mercato europeo con il più importante segmento B in Europa“, ha risposto. “Quindi il tema del prezzo è ancora più importante che altrove. Sicuramente sono importanti gli aiuti che lo Stato può mettere nella tasche degli automobilisti…“. Secondo Tavares servono EV con listini più competitivi, cosa che a suo dire avverrà “entro la fine di questo decennio“. Nel frattempo rischia di avverarsi il rischio evocato da Cardinali: l’Italia come mercato di sbocco per l’usato, mentre i giochi sul futuro si fanno altrove.