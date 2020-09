In montagna con l’auto elettrica: quanto consumi?

In montagna con l’auto elettrica, si può fare? Dopo le prime quattro puntate (dedicate a sfatare i soliti pregiudizi e ai motivi per scegliere un’auto a batterie), prosegue la fortunata serie “Elettrico per principianti“. Con un’ulteriore questione che, come l’autostrada, spaventa tanti. Si possono affrontare i grandi passi alpini con un’auto elettrica? E quanto consumiamo?

In montagna si consuma, ma meno di quanto pensiamo

Abbiamo parlato più volte della “frenata rigenerativa”. E tutti sappiamo ormai che un’auto elettrica utilizza l’energia necessaria a rallentare per ricaricare la batteria. Ma non è altrettanto semplice mandar giù il concetto che questo può davvero fare la differenza rispetto a una macchina a benzina o gasolio. Specialmente nelle lunghe scalate dei passi alpini. La riserva di energia in un’auto tradizionale è rappresentata appunto dal carburante. Il numero di litri di benzina aumenta quando riforniamo alla pompa, per poi diminuire costantemente durante il viaggio. Possiamo veder scendere il livello più velocemente quando, ad esempio, viaggiamo ai 130 km/h in autostrada. Oppure nelle continue fermate e ripartenza in una coda. Così come, all’opposto, il livello cala più lentamente in una lunga discesa a velocità costante. La riserva di energia in un’auto elettrica, rappresentata ovviamente dalla batteria, al contrario può in alcuni casi risalire. E qui sta la differenza.

In montagna anticipi energia che ti verrà in parte resa

È come se, nel caso di diesel o benzina, avessimo un conto corrente (il serbatoio) dal quale preleviamo viaggiando e sul quale solo noi versiamo denaro (i rifornimenti). Nel caso dell’elettrico, invece, sul nostro conto (la batteria) ogni tanto il denaro arriva anche se non siamo noi a fare dei bonifici (le ricariche).Per rimanere in metafora, quando viaggiamo in montagna, preleviamo denaro da un conto sul quale poi una parte di questi soldi rientreranno automaticamente. Questo è il motivo per il quale, guidare elettrico in montagna può significare raggiungere una vetta vedendo schizzare i consumi. E arrivando a destinazione a batteria quasi completamente scarica. Ma significa poi anche vedere l’autonomia magicamente ricrescere al rientro.

Un esempio: Bolzano – Passo dello Stelvio e ritorno

Prendo a sempre a riferimento la mia Volkswagen e-Golf. Ecco i numeri del viaggio.

Partenza: Bolzano (272 m s.l.m.) Batteria carica al 100%.

Salita fino all’hotel Passo dello Stelvio (103 km di distanza, 2758 metri di altitudine)

Tempo di percorrenza: 2:02 h

Velocità media (da codice): 51 km/h

Consumo medio: 21,8 kWh/100 km

Notare il livello della batteria all’arrivo in quota

Rientro a Bolzano

Tempo di percorrenza: 1:51 h

Velocità media: 56 km/h

Consumo medio: 0 kWh/100 km (il recupero nella discesa ha prodotto energia sufficiente a coprire tutta la tratta di rientro)

Tra salita e discesa abbiamo fatto oltre 9 km/kWh

Ecco quindi i dati relativi ad andata e ritorno, riassunti nella schermata sotto. Un consumo medio di 10,9 kWh/100 (oltre 9 km a kWh) è un consumo che normalmente si ha in ambito cittadino! L’energia prodotta dal recupero nella discesa (prevalentemente nella prima parte della discesa) è stata sufficiente per coprire tutta la tratta di rientro a Bolzano. Una considerazione: nel caso specifico non sarebbe nemmeno stato possibile caricare sul passo. Ma, se anche lo fosse stato, non sarebbe stato molto saggio farlo. Quando andate in montagna, valutate attentamente se è sensato ricaricare prima di rientrare. Nella maggior parte dei casi infatti non lo è. Ripartire con una batteria al 100% non vi permetterebbe di sfruttare infatti l’energia di recupero in fase di discesa.

