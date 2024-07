Elettrico in frenata? Non per tutti: chi va e chi no

Elettrico in frenata? Non per tutti: c’è chi accusa un calo delle vendite (e Tesla è tra questi) e c’è chi invece continua a crescere, come BMW e la cinese BYD.

Elettrico in frenata? BMW cresce, VW-Audi e Mercedes no

“L’auto elettrica ha tirato il freno“, titola in prima pagina Il Sole 24 Ore, parlando di Case auto “che rivedono al ribasso le stime di crescita del mercato“. Ma poi vai a vedere i consuntivi dei principali marchi e ti accorgi che la realtà non è così allarmante. Ci sono marchi che continuano a crescere a due cifre, sull’onda di nuovi modelli azzeccati e graditi dal pubblico. E altri che invece attraversano una fase di stanca, a causa di una gamma non così attrattiva. La situazione dei marchi tedeschi, per esempio, è in chiaroscuro: BMW continua a correre veloce e in sei mesi ha superato le 100 mila EV immatricolate, per la precisione 107.933 (+22%). Nonostante prezzi non proprio popolari. Meno bene vanno Volkswagen Group e Mercedes. Il primo, con tutti i suoi brand, si è fermato a 317.200 (-1,4%), mente il secondo ha chiuso a 93.300 (-8%). Pesa per tutti la cancellazione degli incentivi sul mercato tedesco, ma evidentemente c’è chi ha assorbito bene il colpo e chi no.

La cinese BYD cresce ancora e tallona Tesla (in calo)

E così c’è chi continua a investire e chi comincia tagliare, come accade da sempre nell’industria dell’auto. Volkswagen Group medita di chiudere lo stabilimento di Bruxelles, da cui escono tra l’altro i più costosi Suv elettrici dell’Audi, con 2.600 posti di lavoro in ballo. Ma è questione di elettrico o di modelli poco azzeccati, esattamente come accade nel mondo delle auto termiche? Situazione analoga, in chiaroscuro, tra i marchi che si contendono la leadership mondiale nell’elettrico. Continua ad andare forte il colosso cinese BYD, cresciuto di un altro 18% nella prima metà dell’anno con 726.153 auto vendute (+18%). Mentre rallenta Tesla, che invece è calata del 6% a 830.766, soprattutto a causa del rallentamento delle vendite della Model Y.