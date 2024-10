Elettrico, vendita di auto in crescita: a settembre Europa in rimonta +9,8%

Elettrico in crescita in Europa, a dispetto di tutte le Cassandre: in settembre le vendite sono cresciute del 9,8%. In calo le immatricolazioni di benzina e diesel.

Elettrico in crescita, con Tesla Model Y sempre leader. Giù le plug-in

Secondo il consuntivo dell’Associazione dei costruttori ACEA, nel nel mese scorso si sono vendute 139.702 auto elettriche (quota 17,3%). Questo nonostante che il mercato continentale più importante, la Germania, resti fortemente depresso, a causa della cancellazione degli incentivi. Calano fortemente, invece, le vendite di ibride plug-in (-22,3%), al 6,8% di quota, con 54.889 unità vendute. . Mentre continuano a salire quelle delle ibride (+12,5%), ora al 32,8% di quota. Profondo rosso per benzina (-17%) e diesel (-23.5%): le auto a gasolio ormai valgono solo il 10.4% del mercato europeo e stanno diventando una motorizzazione marginale. Tornando alle elettriche, la classifica dei modelli più venduti verrà resa nota nelle prossime ore. Ma è stato lo stesso Elon Musk a confermare su Twitter che la Model Y è stata l’elettrica più venduta in Europa in settembre, con circa 8 mila unità di distacco sulla seconda.

Primi 9 mesi del 2024 ancora in rosso, ma il 2025 potrebbe essere l’anno della svolta

Nonostante l’ottima performance di settembre, le vendite di elettriche restano in rosso nel totale dei primi 9 mesi dell’anno: siamo a -5,8% rispetto al 2023. Con la quota di mercato scesa al 13,1% dal 14%, un calo dovuto al forte arretramento del mercato tedesco (-28,6%). Ma gli occhi degli analisti sono già rivolti al 2025, anno che per l’elettrico potrebbe essere di svolta. Sul mercato stanno arrivando modelli molto più accessibili in termini di prezzo. Modelli su cui i costruttori dovranno puntare forte, dato che aumenterà la pressione la da parte della UE per diminuire le emissioni medie dei modelli messi in circolazione. Pena, in caso di sforamenti degli obiettivi, multe molto pesanti, pari a miliardi di euro. A tutto questo si aggiunge l’annuncio da parte della Germania di volere ripristinare gli incentivi sulle EV. E l’Italia? Come al solito naviga a vista, senza una linea chiara da parte del governo. Con una quota di mercato che anche in settembre è stata meno di un terzo rispetto alla media europea (5,2% contro 17,3%).