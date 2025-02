Elettrico immaturo, troppe soste in autostrada

“H

Alberto Dosi

o lettodel vostro lettore e la vostra risposta e devo dire che sono abbastanza. Sono possessore da un anno di unadi batteria lordi. È una, aparte il mediocre software proprietario VW. Silenziosa, confortevole, scattante, spaziosa. Perfetta per il tragittototali per me) con ricarica a casa con impianto fotovoltaico. Ma.. c’è un ma.diventa senza dubbio più complesso rispetto alle auto a combustione. Va pianificato con attenzione enon sono così poche. Tutto fattibile, eh, ma è un indubbio limite, non si può negare. Soprattutto per un auto che di listino vieneA quelle cifre per me deve essere in grado di fare entrambe le cose (città/strade statali, ma anche lunghe percorrenze autostradali) in maniera pratica. Fino a che le case auto non miglioreranno in maniera significativa, a mio avviso sarà difficile che le auto elettriche escano dalla nicchia di mercato in cui sono