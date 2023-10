Elettrico già scagionato nella tragedia di Venezia

Elettrico già scagionato nell’incidente di Venezia nel quale hanno perso la vita 22 persone. Gli indagati sono tre, si cercano responsabilità in tutt’altre direzioni.

Elettrico già scagionato, avvisi di garanzia in altre direzioni

Gli avvisi di garanzia confermano quel che ebbe a dire a caldo il procuratore di Venezia Bruno Cherchi: “Non si è verificato alcun incendio, nè dal punto di vista tecnico nè c’è stata una fuga di gas delle batterie a litio che ha provocato fuoco e fumo”. Nessun incendio, dunque, legato al pacco-batterie da 350 kW di cui è dotato lo Yutong E-12 precipitato dal cavalcavia. Gli indagati sono Massimo Fiorese, ad de La Linea, la società che gestisce il servizio navetta. Roberto di Bussolo, dirigente del settore Viabilità terraferma e Mobilità del Comune di Venezia. E Alberto Cesaro, responsabile del servizio Manutenzione viabilità della terraferma del Comune di Venezia. Non ci sono nome legati alla società cinese costruttrice né a suoi eventuali rappresentanti locali. La pm Laura Cameli va chiaramente in altra direzione e attende ora la visione della scatola nera del bus, che contiene le immagini riprese dall’interno del mezzo.

Ma quel titolone di Libero e le parole di Salvini…

Eppure a caldo era già partito un processo sommario all’elettrico, con giornali e leader politici impegnati nella caccia alle streghe. Tra i primi ricordiamo il titolo del quotidiano Libero: “Bus elettrici in fiamme. Ma il PD vieta di dirlo“. Le fiamme sono un’invenzione, come mostra la carcassa stessa del pullman dopo il terribile volo. E come ha confermato nel modo più autorevole la Procura di Venezia. Libero si rifaceva alle incaute affermazioni del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che aveva detto: ““Qualcuno mi dice che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente di altre forme di alimentazione. E in un momento in cui si dice che tutto deve essere elettrico, uno spunto di riflessione è il caso di farlo“. Parole quantomeno intempestive davanti a una tragedia nella quale, nonostante il terribile volo, le batterie non hanno dato origine ad alcun problema.