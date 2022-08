Elettrico è bello, ma manca ancora qualcosa: Mauro lavora in una grande azienda che gli ha consentito di provare diverse EV. Ecco la sua interessante analisi.

di Mauro Morichi

“Ho la fortuna di lavorare in una società dove si guarda sempre con interesse a nuove tecnologie, soprattutto quando ai piani alti i vantaggi appaiono interessanti. Io, modesto proprietario di una Classe A diesel di 12 anni con cui ho girato mezza Europa, ho quindi la possibilità di giocare con diverse macchine Full Electric. E, dalle nuvole iniziali, si iniziano a delineare bene, soprattutto negli ultimi tempi, cosa sono le cose che mi piacciono. E che, di sicuro, mi porteranno a entrare in concessionaria a prendere un’auto a batteria contro la lista di cose fastidiose che in futuro, spero, verranno affinate“.

Elettrico è bello: Smart, Mini, e-Up…che cosa mi è piaciuto e cosa no

“Finora ho giocato con una Smart Elettrica, una Mini (troppo veloce, i capi hanno detto che era meglio limitare) e infine una E-Up, a mia totale disposizione per le ferie. Lasciamo perdere la Smart, di vecchia concezione, con una carica lentissima e un’autonomia altrettanto corta. È una macchina sfiziosa, ma devo dire che al massimo ci si può andare a prendere il caffè al bar sotto casa. Se solo avesse la carica veloce, per la città sarebbe fantastica. La Mini uno spettacolo di potenza, velocissima, sprizzantissima ma puntiamo gli occhi su quella con cui sto facendo i compiti, la E-UP. Pacco batteria 36kWh, autonomia intorno ai 240 KM, Carica standard fino a 22KW e CCS2 . Piccola, veloce, pratica, forse un po’ rigida ma sorvoliamo. Ormai è consuetudine prenderla per viaggi sempre più lunghi: oggi la prima carica in strada“.

Elettrico è bello, se ricarico a casa è una pacchia…

“Allarghiamo gli orizzonti. Fino a ieri cercavo di organizzare uscite dove avevo autonomia sufficiente per rientrare a casa. Oggi abbiamo alzato di un pò l’asticella. Se i primi tempi avevo dei timori, ormai, anche se il display lamenta una batteria ormai agli sgoccioli, sento sempre più la pace di qualcosa che inizio a conoscere. Facciamo una considerazione generale: Elettrico è bello, silenzio, reattività, confort di marcia. Carichi a casa: ho i pannelli solari e anche se mi capita di caricare di notte, al massimo vado a pagare, guardando il mio contratto elettrico: 36Kw per 0.20 = 7 euro di energia. A cui, vabbé dobbiamo aggiungere tutti gli ammennicoli che troviamo in bolletta che fanno salire il prezzo di un bel po’. Se carico di giorno, gratis, grazie ai pannelli. Se carico in giro… tadà qui ho scoperto un po’ di magagne (non discuto dei prezzi sarebbe inutile)“.

…ma nelle colonnine non sono sempre rose e fiori

“La macchina ha la disponibilità di un cavo standard da 22kW tocca vedere se poi la stazione di ricarica riesce a erogare tanta corrente. Negli ultimi giri non ho mai visto ricariche veloci che, mi sa, sono appannaggio solo dei grandi centri. Quella di oggi vicino al lago di Bolsena, ne erogava al massimo 6, nonostante fosse dichiarata per 22kW. E in totale non è che ci fosse molto da scegliere, se non facendo km su km. Speravo di fare prima a rimpinguare la carica, invece no. Sono rimasto sotto al sole di un distributore sperso in mezzo alle campagne senza nemmeno un bar dove prendere un caffè per caricare solo 6kWh. A detta dell’applicazione, mi avrebbero consentito di fare altri 36 km oltre a quelli che già avevo. Saranno tutte così? lo verificheremo“.

Le app? Se manca il segnale al telefonino…

“Le applicazioni: il panico. Se non hai le tessere specifiche e se il telefono prende poco sono problemi. E dove mi trovavo avevo effettivamente qualche difficoltà: mi hanno visto girare per il distributore a cercare un filo di segnale in più come un rabdomante. Poi siamo costretti a fare il conto con diverse applicazioni per i diversi gestori (attualmente ho Enel-x e Be-Charge). Via a distribuire dati personali in giro. Applicazioni che consentono di unificare questi servizi (Telepass, per esempio riconosce e integra proprio Be-Charge e Enel-X) hanno i loro bei problemi. (generalizzo, in questo momento ho solo Telepass) tipo che mi dice “ok, metti il cavo e vai” per poi scoprire che non carica nulla , oppure che la stazione è libera per poi vederla occupata proprio dal mio cavo (che nel frattempo ho usato attivando Be-Charge, altrimenti sarei tornato a piedi)“.

Sui metodi di pagamento serve più semplicità

“Tolti i centri abitati di un certo livello (Viterbo, per esempio è indicata con luogo ben affollato di postazioni) , ancora noto una certa scarsità di postazioni di ricarica. E quelle poche sono posizionate in luoghi non proprio comodi, lontano dai centri. Avrei caricato molto più volentieri se potevo ricaricare la macchina in un parcheggio di qualche paese intanto che andavo a fare un giro. Piuttosto che dover entrare in un supermercato a 5 km dal centro cittadino, unico luogo possibile per fare l’operazione. Qui ho avuto i problemi con Telepass e ora devo capire perché: è un problema mio o del mio device o un problema di più ampio livello, vedremo…?. Se non va da una parte, proviamo da un altra postazione… ma si perde tempo e km percorsi a vuoto“.

Autonomia: dopo un po’ ci prendi la mano, però…

“Autonomia: sicuramente devo prenderci la mano. E vedo che riesco a interpretare i dati di consumo e autonomia con sempre maggiore serenità rispetto ai primi tempi. Rispetto alle abitudini con le macchine a motore termico, la valutazione del range comporti l’analisi di molte più variabili. Quanta salita, fa caldo e necessiterò di condizionatore, quanto recupero potenzialmente potrò ottenere, autostrada, velocità, pesi… Insomma: se prima con la Classe A, prendevo e partivo, ora necessità di un po’ più di pianificazione. Altrimenti devo provvedere in corsa a trovare punti di ricarica, sperando bene. Allo stato attuale, il cambio di programma in corsa (la moglie che fa: c’è un bel paesino la, ci andiamo?) va valutato ancora con una buona dose di attenzione. Ci si ferma, si prende il telefono e si fanno due calcoli“.

Elettrico è bello e la strada è ormai ben segnata, ma…

“Per il resto? Che dire, domani mattina caricherò gratis la vettura con i pannelli, e poi via verso nuove avventure. Insomma, ci sono cose da migliorare, ma la strada direi che è ben segnata. Semmai, a livello organizzativo, ci sta ancora tanto lavoro da fare. Distribuzione delle aree di ricarica più attenta (soprattutto in luoghi dove anche la presenza di turisti stranieri elettrificati inizia a essere importante). Potenza effettiva di erogazione a disposizione. Organizzazione migliore della parte tecnologia di app e soci. Buona Ricarica. Io intanto continuo a sperimentare“.

