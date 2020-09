Elettrico di massa? VW punta sul Suv più che sulla ID.3

Elettrico di massa? La Volkswagen punta più sul Suv che sta per essere presentato, la ID.4, che sulla compatta già in consegna, la ID.3.

Elettrico di massa? “La ID.4 è il vero prodotto globale”

Il mondo va così: vuole i Suv anche nei veicoli a emissioni zero. Anche se le dimensioni, l’aerodinamica e il peso di questi veicoli sono incompatibili con l’esigenza di limitare i consumi. E la Volkswagen cavalca questo trend, facendo sapere che è sulla ID.4 che si punta per fare grandi numeri. Perché questo sarà il vero prodotto globale, adatto a tutti i mercati, mentre la ID.3 (vicina alla Golf per dimensioni) è un’auto pensata per il mercato europeo. E non sarà neppure venduta negli Stati Uniti.

Parole e musica sono del capo del marchio VW, Ralf Brandstätter, che già aveva annunciato un futuro tutto incentrato sui Suv già in un intervento pubblicato a fine 2018. I numeri parlano chiaro: la Volkswagen prevede di vendere 1,5 milioni di auto elettriche entro il 2025. Di queste, 500.000 saranno ID.4. In altre parole: quella che la stampa tedesca definisce “la Tiguan elettrica” rappresenterà un terzo di tutte le vendite elettrica del marchio.

La carta d’identità della ID.4: autonomia, prezzo…

La presentazione ufficiale avverrà tra pochi giorni, ma ormai le caratteristiche principali della ID.4 sono note. Eccole in pillole:

AUTONOMIA. La Volkswagen punterà sulla versione con una batteria da 82 kWh (78 netti), con un’autonomia WLTP di 522 km (circa 450 netti). Anche per viaggi lunghi, insomma.

DIMENSIONI. Il dato sulla lunghezza è ufficiale, 458 cm. mentre si stima un’altezza di circa 160 cm. e un larghezza di 190. Rispetto alla Tiguan, quindi, è più lunga di 9 cm.

ACCELERAZIONE. Da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. Non è un fulmine di guerra, ma per un Suv di questa stazza può bastare.

PREZZO. La Volkswagen punta su prezzi competitivi, per un’auto di questo tipo. La versione entry-level, con un’autonomia WLTP di circa 400 km, dovrebbe costare sui 45 mila euro. Per la versione più costosa siamo sui 50 mila. Non sono proprio listini da elettrico di massa, però…

