Elettrico che ci piace, elettrico che non ci piace. Da due nuovi modelli in arrivo altrettanti esempi di quel che si dovrebbe fare e quel che invece…

Elettrico che ci piace / Il nuovo crossover Nissan

Premessa: a noi le auto, soprattutto elettriche, piacciono piccole e virtuose. Ma ci rendiamo conto che ci sono grandi mercati (gli USA, il Nord Europa…) in cui piccolo non viene considerato bello. E che i costruttori sulle citycar guadagnano poco o nulla, mentre hanno ottimi margini su veicoli più importanti. Ciò detto, ci piace molto questo crossover Nissan di cui a inizio luglio sono uscite le prime immagini. Perché? Perché sembra declinare bene l’esigenza di contenere i consumi con efficienza aerodinamica con l’irrefrenabile voglia di Suv&Simili. E poi, se permettete, è pure bello, che non guasta. Si sa che sarà costruito a Sunderland, in Inghilterra, sulla piattaforma CMF EV dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Con parabrezza molto piatto, tetto spiovente, sbalzi anteriori e posteriori molto corti, tipici delle nuove auto elettriche. E le batterie di nuova generazione, più efficienti e virtuose di cui ha parlato, per parte Renault, il n.1 Luca De Meo.

Non ci piace / Il Brawley, esagerato e già visto