Elettrico ancora al 41% in Francia, con la Twingo leader

Elettrico ancora al 41% in Francia, con la Renault Twingo leader nelle vendite, mentre la Tesla Model Y lascia la prima piazza e arretra all’8° posto.

Elettrico ancora al 41%: dominio Renault, Tesla indietro

In attesa dei dati italiani, in arrivo nel tardo pomeriggio, c’è da lustrarsi gli occhi nel vedere quel che succede in Francia. La curiosità era forte per vedere se il clamoroso 41% di quota di mercato registrato in settembre era stato solo un fuoco di paglia. E invece no, 41,5% anche in ottobre, con oltre 62 mila EV vendute e un incremento dell’81,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Perdono terrenno sia le auto e benzina che le ibride, mentre le diesel hanno ormai una quota marginale. Ma la classifica delle elettriche è ben diversa rispetto a settembre: la Tesla Model Y arretra in 8° posizione e Renault si prende i primi due posti. Al primo c’è la nuova Twingo, chi si avvicina a quota 5 mila immatricolando 4.747 vetture. E seconda e la R5 con 4.666. Il Suv della Tesla, però, rimane in testa nella classifica dei primi 9 mesi dell’anno, con 39.588 auto vendute contro le 36.664 della Renault 5.

Otto modelli francesi tra i 10 più venduti

La Renault completa il suo successo piazzando altri due modelli della Top Ten: la Scenic è quarta con 3.037, la R4 è 7° con 1.786. Se la cava bene anche Stellantis, con i suoi due marchi di casa: la Peugeot e-208 è al terzo posto con 3.221 immatricolazioni. Mentre la Citroen eC3 è quinta a 2.376. In tutto sono otto i modelli dei marchi francesi nella Top Ten, a testimonianza di quanto gli acquirenti transalpini tengano al made in France. Gli unici due ‘intrusi’ sono la citata Tesla Model Y e la Kia EV2 (foto sopra), nona con 1.506 auto vendute, dato incoraggiante per un modello nuovo. Lontana dai primi la Fiat 500e, ferma a quota 389. I prossimi mesi diranno qual è l’impatto dei lanci di VolkswagenGroup, con la famiglia delle piccole composta da ID.Polo, Skoda Epiq e Cupra Raval. Ma far le scarpe ai francesi a casa loro non sarà facile.

– Ma come vanno le piccole VW in arrivo? VIDEO-TEST della ID.Polo