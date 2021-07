Elettrico al prezzo del benzina? Sentite la Fiat…

Elettrico al prezzo del benzina? Sentite che ne dice la Fiat, che ha scelto come strategia futura l’arrivare a produrre solo auto a batterie. E a prezzi popolari.

Elettrico al prezzo del benzina? “Tra 2025 e 2030”

Già, ma quando arriverà questo benedetto punto di pareggio? Al momento la differenza resta elevata e solo gi incentivi riescono ad attenuarla. Soprattutto per le macchine Fiat: la 500 a benzina ha un listino che parte da 15.800 euro, quella elettrica da 26.150. La concorrenza qualche idea se l’è già fatta: la Renault conta di andarci parecchio vicino già con la nuova R5, in arrivo tra due anni. Grazie a una nuova generazione di batterie NMC (Nickel-Manganese-Cobalto), con celle standard per un milione di auto.

Il video messo in rete dalla Fiat in occasione delle’EV Day 2021 del Gruppo Stellantis.

E la Fiat? Promette di lanciare 4 nuovi modelli elettrici entro tre anni. E tra questi dovrebbe esserci la famosi Centoventi, l’elettrica modulare già presentata due anni fa come prototipo, con grande successo. L’idea è di diventare una marca solo elettrica, ma quando questo avverrà dipende dal raggiungimento del famoso punto di pareggio. Olivier Francois, il capo della marca italiana, prevede tra il 2025 e il 2030. Non prima.

Piccolo è bello (e sostenibile davvero) anche nell’elettrico

È chiaro che i giochi non si fanno a Torino, ma nei centri di ricerca francesi del Gruppo Stellantis. Nell‘EV DAY 2021 dell’8 luglio è apparso chiaro che la marca Fiat procederà a braccetto con Citroen nel mercato dell’auto di massa, destinato a diventare anch’esso elettrico. I due brand più popolari del gruppo fruiranno di due piattaforme per EV, la STLA Small, con autonomia delle auto fino a 500 km, e la STLA Medium, con autonomia fino a 700 km. E tra due anni potranno contare su una nuova generazione di batterie, più economiche, prive di nichel e cobalto. Ma il vero salto tecnologico, prevede Stellantis, arriverà tra cinque anni, quando saranno pronte le batterie allo stato solido. In grado di tagliare i costi e migliorare autonomia e tempo di ricarica. La speranza è che l’Italia diventi il cuore, anche tecnologico, nella produzione di auto elettriche piccole e a prezzi popolari. Il DNA della Fiat è questo e questo è l’elettrico veramente sostenibile, al di là delle chiacchiere.