Elettrico acerbo? Hyundai ripiega sul range extender

Elettrico acerbo? Per pick-up e Suv la Hyundai ripiega sul range extender, con un motorino a benzina che ricarica il propulsore a batterie quando ce n’è necessità.

È una strada già seguita con un certo successo dalla Nissan, con la serie E-Power: il motore a combustione carica solo la batteria, mentre la propulsione resta solo elettrica. In questo caso la sigla tecnologia utilizzata è EREV, studiata per assicurare anche su veicoli di un certo peso un’autonomia fino a mille km. Senza più necessità di ricarica alla colonnina, dato che il generatore che si attiva quando la carica della batteria si sta esaurendo. Fornendo energia aggiuntiva senza mai supportare direttamente la trazione delle ruote. Hyundai, secondo la stampa coreana, vuole utilizzare questa soluzione sui veicoli più pesanti come appunto Suv e pick-up. Veicoli che necessiterebbero di una batteria molto capace e pesante per godere di buona autonomia. “Ci vorranno ancora anni prima di vedere un veicolo elettrico di questo tipo in grado di percorrere 1.000 km con una singola carica“, ha detto un dirigente al Korea Economic Daily (qui).

Una soluzione di passaggio per guidare elettrico dando comunque 1.000 km di autonomia

Essendo spinti dal motore elettrico, gli EREV hanno un’accelerazione molto più performante rispetto ai veicoli con motore a combustione. Ma non possono certo essere considerati a emissioni zero, dato che il propulsore termico entra spesso in funzione: “Le Case automobilistiche globali entreranno in un periodo di sofferenza per almeno due o tre anni a partire dalla seconda metà di quest’anno“, ha detto un alto funzionario di Hyundai al Korea Economic Daily. “Gli ibridi e gli EREV sono le nostre armi per combattere questa battaglia“. Il sistema EREV dovrebbe equipaggiate due Suv di punta della Hyundai come il Santa Fe e il Genesis GV70 entro il 2026. Stessa propulsione per la nuova generazione di pick-up del Gruppo, per ora contraddistinti dalla sigla TE per la Hyundai Motor e TV per la Kia. Veicoli, questi ultimi, destinati in particolare al mercato americano, dove le vendite dell’elettrico stanno rallentando.