Elettrico a piccoli passi: la strategia Bmw (6 mila assunzioni)

Elettrico a piccoli passi. La BMW, a differenza di Volkswagen-Audi, si mantiene prudente nella transizione alle emissioni zero. Parola del n.1 Oliver Zipse.

Elettrico a piccoli passi: “Servono più colonnine o…”

Zipse ha fatto il punto della situazione in una lunga intervista alla testata bavarese Münchner Merkur. Parlando di tutto, dai problemi di produzione per carenza di microchip al futuro dell’elettrico. Lanciando un monito sul pericolo che una rete di ricarica ancora carente non regga l’impatto di un boom delle vendite di EV: “La nostra i4 è andata esaurita da mesi, così come la iX. La Serie 7 elettrica arriverà il prossimo anno e non sarà diverso. Attualmente il mercato sta crescendo rapidamente, ma se la rete non regge, questa crescita sarà soffocata…In Europa, il numero di auto elettriche sta crescendo 5 volte più velocemente dell’infrastruttura. Dato questo squilibrio, sarebbe un errore vietare i motori a combustione interna moderni e in costante miglioramento. Ciò porterebbe inevitabilmente la più grande industria in Germania in uno scenario di contrazione. Lo avverto. Piuttosto, sosteniamo la combinazione degli obiettivi di CO2 con obiettivi vincolanti per l’infrastruttura di ricarica”.

Elettrico a piccoli passi: “Troppo complicato ricaricare a casa”

Che cosa possono fare le Case auto per accelerare la transizione? “Stiamo investendo noi stessi nell’infrastruttura, coinvolgendo altri investitori“, risponde Zipse. “Il pubblico guarda soprattutto ai lunghi viaggi in autostrada. Siamo sulla strada giusta con la nostra joint venture Ionity. Ma la ricarica pubblica rappresenta solo il 20% circa del comportamento di ricarica delle persone. La ricarica privata a casa ha di gran lunga la quota maggiore. E ci sono ancora ostacoli significativi. Non solo con i box di ricarica, ma anche con le reti di media e bassa tensione, ovvero l’ultimo miglio. L’infrastruttura di ricarica è costosa per gli investitori. Ci vuole tempo perché il modello di business sia redditizio. Noi stiamo andando verso l’elettromobilità a velocità sostenuta. Potremmo costruire auto elettriche al 100% anche nel nostro stabilimento di Monaco a partire dal 2026, se il mercato lo richiede. E possiamo farlo altrove. Ma a condizione che la rete di ricarica cresca“.

Tagli di posti di lavoro? “No, seimila assunzioni”

E alla domanda sulle prospettive per l’occupazione, con la Volkswagen che minaccia di tagliare 30 mila posti di lavoro, Zipse rilancia: “Due anni fa, abbiamo iniziato a ristrutturare il nostro personale e, infine, a tagliare posti di lavoro in misura significativa attraverso fluttuazioni naturali e accordi volontari. Allo stesso tempo, ci sono state oltre 10.000 nuove assunzioni. Con programmi di formazione e tirocinio, con i quali abbiamo ulteriormente sviluppato le competenze della forza lavoro. Ora siamo a un punto in cui si tratta di ricostruire. Siamo sulla buona strada per la trasformazione, abbiamo preparato i nostri impianti per la mobilità elettrica e prevediamo un’ulteriore crescita delle vendite nel 2022. Ecco perché l’anno prossimo aumenteremo il nostro numero di dipendenti fino al 5%. Questa è anche un’espressione della nostra fiducia che la BMW sia adeguatamente posizionata per il futuro. Siamo 120.000 persone, ne assumeremo un massimo di 6 mila“.

“Economia circolare: siamo già al 30% nelle nuove auto”

Altro grande tema che l’industria dell’auto deve affrontare è l’economia circolare. “La prima cosa che fai quando c’è carenza di qualcosa è usarlo con più parsimonia, che si tratti di energia per il riscaldamento o di materie prime“, spiega Zipse. “Ecco perché l’economia circolare è per noi un megatrend. Non possiamo fare a meno di tutte le materie prime, ma le riutilizziamo sempre di più. L’umanità ne consuma ogni anno circa 100 miliardi di tonnellate, quasi tutte prelevate dallo strato superiore della Terra. Per ragioni di sostenibilità, ma anche economiche, non possiamo continuare per sempre. L’efficienza evitando gli sprechi è principio fondamentale dell’industria. Portiamo avanti questo approccio, includendo catene di approvvigionamento e materie prime. Abbiamo una quota del 30% di materiale riciclato nei veicoli e ci stiamo muovendo verso il 50%. In prospettiva immagino il 70-80%. La disponibilità di materiali riciclati è il collo di bottiglia. I materiali rivestiti che non possono essere nuovamente separati sono difficili nel riciclaggio. Cerchiamo, ove possibile, di farne a meno e affidarci ai mono-materiali”.