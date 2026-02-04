Premium

Redazione
il4 Febbraio 2026
Elettrico a gonfie vele in Francia e Germania

Elettrico a gonfie vele in Francia e Germania, con aumenti a due cifre anche in gennaio. Tesla sempre più ai margini del mercato, con numeri modestissimi.
Elettrico a gonfie vele
 —- Gennaio 2026, mercato francese.

Elettrico a gonfie vele: in Francia comanda Renault, Tesla non pervenuta

Cominciamo con il mercato francese, che per la prima volta ha visto le elettriche superare il muro delle 30 mila elettriche vendute. Sono state per la precisione 30.307, il 28% delle immatricolazioni totali. Frutto in buona parte del cosiddetto leasing social, un incentivo governativo studiato per avvicinare all’elettrico anche i meno abbienti. Nella classifica delle auto più vendute comanda sempre la Renault, che piazza due modelli ai primi due posti. In testa c’è la R5, che ha sfiorato i 4 mila pezzi venduti, più del doppio delle 1.945 unità messe a segno dalla R4 (foto in alto). Nella top ten ci sono ben 8 modelli francesi: unica eccezione due auto di Volkswagen Group, la ID.4 e la Skoda Elroq, ma in 8° e 9° posizione. A far notizia è ancora una volta il flop di Tesla, che ha a lungo dettato legge anche in Francia. Il marchio di Elon Musk ha messo a segno 661 veicoli, di cui 613 sono Model Y, più una manciata di Model 3 (36).
Elettrico a gonfie vele
Imelda Labbé, presidente dei costruttori tedeschi.

In Germania le EV fanno +23,8% in un mercato giù del 6,6%

Dati molto positivi arrivano anche dalla Germania, il primo mercato europeo. Qui l’elettrico ha sfiorato le 43 mila immatricolazioni, con un aumento del 23,8% sul gennaio del 2025. Un dato ancor più significativo se si considera che nel complesso il mercato è sceso del 6,6%. Con un tonfo particolarmente significativo per le vendite di auto a benzina (-29,9% su base annua) e diesel (-17,1%). Tanto che Imelda Labbé, top manager Volkswagen e presidente della Federazione dei costruttori VDIK, parla di “avvio d’anno particolarmente fiacco”. Non si conosce ancora la classifica dei modelli più venduti, ma si dà per scontato un altro tracollo di Tesla. Con qualche preoccupazione per il futuro del grande stabilimento che la marca di Elon Musk possiede nel Brandeburgo, non lontano da Berlino. Stabilimento che marcia a ritmi molto ridotti.

Quanto perde Tesla negli altri principali mercati europei

elettrico a gonfie vele

Redazione
il4 Febbraio 2026
