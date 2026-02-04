Elettrico a gonfie vele in Francia e Germania

Elettrico a gonfie vele: in Francia comanda Renault, Tesla non pervenuta
In Germania le EV fanno +23,8% in un mercato giù del 6,6%
Dati molto positivi arrivano anche dalla Germania, il primo mercato europeo. Qui l’elettrico ha sfiorato le 43 mila immatricolazioni, con un aumento del 23,8% sul gennaio del 2025. Un dato ancor più significativo se si considera che nel complesso il mercato è sceso del 6,6%. Con un tonfo particolarmente significativo per le vendite di auto a benzina (-29,9% su base annua) e diesel (-17,1%). Tanto che Imelda Labbé, top manager Volkswagen e presidente della Federazione dei costruttori VDIK, parla di “avvio d’anno particolarmente fiacco”. Non si conosce ancora la classifica dei modelli più venduti, ma si dà per scontato un altro tracollo di Tesla. Con qualche preoccupazione per il futuro del grande stabilimento che la marca di Elon Musk possiede nel Brandeburgo, non lontano da Berlino. Stabilimento che marcia a ritmi molto ridotti.
Quanto perde Tesla negli altri principali mercati europei
