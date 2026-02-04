Elettrico a gonfie vele in Francia e Germania

Cominciamo con il mercato francese, che per la prima volta ha visto le elettriche superare il muro delle 30 mila elettriche vendute. Sono state per la precisione 30.307, il 28% delle immatricolazioni totali. Frutto in buona parte del cosiddetto leasing social, un incentivo governativo studiato per avvicinare all’elettrico anche i meno abbienti. Nella classifica delle auto più vendute comanda sempre la Renault, che piazza due modelli ai primi due posti. In testa c’è la R5, che ha sfiorato i 4 mila pezzi venduti, più del doppio delle 1.945 unità messe a segno dalla R4 (foto in alto). Nella top ten ci sono ben 8 modelli francesi: unica eccezione due auto di Volkswagen Group, la ID.4 e la Skoda Elroq, ma in 8° e 9° posizione. A far notizia è ancora una volta il flop di Tesla, che ha a lungo dettato legge anche in Francia. Il marchio di Elon Musk ha messo a segno 661 veicoli, di cui 613 sono Model Y, più una manciata di Model 3 (36).

In Germania le EV fanno +23,8% in un mercato giù del 6,6%