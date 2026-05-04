Elettrico a gonfie vele in aprile, T03 vendutissima













Elettrico a gonfie vele anche in aprile: le auto vendute sono state 13.238, con una quota di mercato dell’8,5%. Pesa ancora l’effetto-incentivi, ma comincia a sentirsi anche il vento di cambiamento legato ai rincari di benzina e gasolio.

Consegnate oltre 4 mila piccole Leapmotor

La quota dell’8,5% marca una netta crescita rispetto al 4,8% di aprile 2025. “Questo dato riflette ancora l’onda lunga degli incentivi e degli ordini acquisiti nel 2025“, commenta l’Unione dei costruttori Unrae. “Acquisti concentrati tra l’altro su uno specifico brand e un singolo modello. Già molto economico e reso ancor più accessibile dagli 11.000 euro di abbattimento del prezzo legati agli incentivi. E che pesa circa il 31% del totale immatricolato“. Il modello in questione è la Leapmotor T03, che resta di gran lunga il modello più venduto con oltre 4 mila consegne. E nei primi 4 mesi del 2026 siamo quasi a quota 15 mila, per la precisione a 14.839. Buono anche il risultato della Citroen e-C3: con la 920 auto vendute in aprile, il piccolo Suv del gruppo Stellantis conquista la 2° piazza nel mese e nell’anno. Retrocede al 3° posto la BYD Dolphin Surf, con 508 immatricolazioni il mese scorso. Precedendo l’unica Tesla nella Top Ten, la Model Y, con 370. Da segnalare anche le prime 261 Twingo consegnate (qui l’articolo su pregi e difetti).

Elettrico a gonfie vele: già 51 mila consegne in 4 mesi

In tutto le elettriche vendute nei primi 4 mesi dell’anno sono state 51.399 (quota 8,0%), in netto progresso rispetto alle 29.749 del 2025 (5,1%). Ma si conferma l’anomalia italiana di un mercato in cui si vendono più ibride plug-in (57.207, 8,8%) che EV pure . L’ottimo risultato della T03 consente comunque alle elettriche di piazzare un modello sul podio assoluto, che comprende tutte le motorizzazioni. Solo la Fiat Panda e la Jeep Avenger hanno fatto meglio. Tra i risultati delle varie alimentazioni, le vendite di auto a benzina perdono quasi 7 punti, scendendo al 20,4% di quota. Il diesel perde 3 punti di quota e retrocede al 6,9%. In calo anche le vendite ai auto a Gpl. 1,9 punti di quota in meno al 6,1%. Le ibride restano leader di mercato guadagnando 4,9 punti e salendo al 49,1% di share (50,8% nel 1° quadrimestre). Ma con solo il 16,5% per le full hybrid e il 32,6% per le mild hybrid.