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Redazione
il12 Maggio 2026
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Elettrico +41% in Germania, il boom continua

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Anche in Germania elettrico a gonfie vele: vendite +41% in aprile, con 64.400 auto immatricolate. Più lenta la crescita delle plug-in.

Elettrico +41%  in Germania, vale il 25,7% del totale

Elettrico +41% in Germania

Il ritmo di crescita è lo stesso del mercato francese,  anch’esso aumentato del 41% il mese scorso a 36.216 unità. E anche l’Italia nel suo piccolo cresce, ma è distante anni luce dai due mercati continentali maggiori, dato che qui ci siamo fermati a quota 16.137. Il trend è comunque chiaro in tutta Europa e la Germania fa da locomotiva proprio nel momento in cui alcuni dei suoi brand più famosi stanno frenando nell’elettrico. Che, da solo, vale più di un quarto del mercato, il 25,7%, mentre il tanto amato diesel continua a perdere quota. Altro dato interessante è che, a differenza dell’Italia, le vendite di auto ibride plug-in continuano a crescere molto più lentamente delle EV. In aprile l’aumento è stato del 13%, con 27.600 veicoli immatricolati. In tutto le auto ricaricabili (BEV, PHEV e FCEV) sono aumentate del 32% a un volume di 92.000 unità. Il che significa che la quota totale delle “auto con la spina” è salita al 37%, ben più di un terzo del totale, secondo le statistiche VDA.

E ora arrivano le piccole di casa Volkswagen…

elettrico +41% in Germania
La Volkswagen ID.Polo, appena presentata, in arrivo nelle prossime settimane in concessionaria.

Da notare che la crescita dell’elettrico ha trainato anche il risultato complessivo del mercato tedesco in aprile. Aumentato a 249.300 unità (+3%) proprio grazie all’incidenza delle EV. Bilancio molto positivo per l’elettrico anche se si considera il totale del primo quadrimestre: siamo a quota 224 mila immatricolazioni, con un aumento anche qui del 41%. Le ibride plug-in sono aumentate invece del 18%, a 103.700 unità. Il che fa sì che nel periodo gennaio aprile le auto ricaricabili hanno raggiunto un volume di 327.700 unità, un aumento del 33% rispetto ai primi 4 mesi del 2025. Ma il bello per l’elettrico viene ora, con l’arrivo delle piccole di casa Volkswagen, in particolare della ID.Polo e della Skoda Epiq.

 

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