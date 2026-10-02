Elettrico 41% in Francia, un rompicapo per i costruttori

Elettrico 41% in Francia, con oltre 65 mila EV immatricolate: un boom che interroga i tanti costruttori ancora cauti sulle auto a batterie.

Elettrico 41% in Francia, diesel non pervenuto (1,5%)

Altro che nicchia di mercato: le vendite di settembre mostrano le vendite di auti elettriche in aumento del 107,5%. Per la precisione le immatricolazioni sono state 65.247 (su un totale di 156.640). Sarà per la folle corsa dei prezzi del carburante, sarà per gli incentivi accirdati dal governo…Fatto sta che l’elettrico è divenuta di gran lunga la motorizzazione dominante, facendo un altro balzo in avanti dopo il 38% di agosto. Staccando le auto ibride (35,5% di quota) e a benzina (10,5%), con il diesel sceso a un irrilvante 1,5%! Stiamo parlando del secondo mercato continentale, dopo la Germania. Ed è ovvio che queste cifre vengono guardate da vicino da tutti i costruttori. Soprattutto da chi aveva tirato il freno sull’auto elettrica e si trova ora a inseguire un mercato in piena ebollizione. Lontanissimo dall’Italia, Paese che vede ancora l’elettrico fermo a un marginale 7,6% di quota.

Tesla Model Y sempre prima, seguita da due Renault

Molto interessante scorrere la classifica dei modelli più venduti. A cominciare dal fatto che Tesla è tutt’altro che sul viale del tramonto . La Model Y si prende la prima posizione con 8.193 immatricolazioni in settembre e 37.840 da inizio anno. Segue la solita schiera di modelli Renault, con la R5 seconda a 5.224 nel mese e 31.998 nell’anno e la Twingo (foto in alto) terza con 4.992 e 14.483. Nella Top Ten ci sono anche la Scenic (5°posto con 2.738 e 20.520) e la Megane (10° con 1.254 e 10.552). Stellantis piazza tre modelli, laPeugeot e-208, la Citroen e-C3 e la Peugeot e-3008. È chiaro che in un Paese in cui si vendono 65 mila auto elettriche al mese serve uno sforzo eccezionale da parte di tutto il sistema di supporto. A partire da una rete di ricarica all’altezza. Di tanto in tanto sui media francesi si legge di proteste per le file alle colonnine. Ma al momento la situazione sembra sotto controllo.