Elettrico 38% in Francia, con il diesel al 2%



















Elettrico 38% in Francia: agosto ha segnato un nuovo record per la quota di mercato delle auto a batterie. In Italia siamo al 6%…

Elettrico 38% in Francia, in Italia siamo al 6%…

Non è una novità che oltralpe si vendano più auto elettriche da noi. Ma adesso il fenomeno sta assumendo proporzioni clamorose. Con un Paese che, complice anche il prezzo della benzina, sta puntando fortissimo sulle EV. E un altro, il nostro, che senza incentivi di elettrico non ne vuole sapere. E piuttosto si butta sulle ibride plug-in, in contretendenza rispetto a tutto il resto d’Europa. E così succede che grandi costruttori come Tesla dimostrino ormai un evidente disinteresse per l’Italia. Puntando tutte le carte su Francia, Germania e Regno Unito, le tre locomotive elettriche. E c’è da chiedersi chi sta sbagliando tra noi e questi tre Paesi: queste sono scelte strategiche, chi sbaglia strada pagherà caro negli anni a venire.

Una partita a due tra Tesla e Renault

Con il suo 38% l’elettrico in Francia è la motorizzazione leader assieme all’ibrido (con mild hybrid al 20% e full hybrid al 18%). Le auto a benzina valgono solo il 12%, le ibride ricaricabili (plug-in) il 6% e il diesel appena il 2%. Nell’elettrico il mercato transalpino sembra una partita a due tra Tesla e Renault. Se la Model Y conquista nettamente il primo posto con 4.622 auto vendute, la marca francese piazza 4 modelli mei primi 10. La R5 è seconda con 2.316 auto vendute, davanti alla Scenic (1.745) e alla Twingo (1.574). L’unico modello Renault che manca all’appello della Top 10 è la R4, di cui si attende un rilancio. Stellantis, che punta molto più sull’ibrido che sull’elettrico, piazza due modelli tra i primi dieci: e-C3 quinta con 1.443 e Peugeot e-208 ottava (966).