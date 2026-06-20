Elettrico +34% in Europa anche in maggio







Elettriche +34% in Europa anche in maggio: la crescita non si arresta, siamo vicini alla soglia di un’auto a batterie ogni 4 vendute.

Elettriche +34% in Europa: ecco chi cresce di più

Per la precisione, secondo le ultime rilevazioni di E-Mobility Europe, la quota di mercato è stata del 23,6%, Questo analizzando i 17 mercati-chiave che valgono oltre il 90% delle vendite dell’area ‘UE/EFTA. In maggio le elettriche vendute sono state 212.387 (+34,4% sullo stesso mese del 2025), portando le immatricolazioni da inizio anno a 962.010 (+31,8%). Il contributo più robusto arriva come al solito da Germania e Francia. Sul mercato tedesco le vendite hanno sfiorato quota 6o mila e lì il 25% di quota è già stato raggiunto. Mentre la Francia è vicina al 30% di quota, chiudendo maggio al 29,5% con 37.853 immatricolazioni. Numeri incredibili arrivano dall’Europa del Nord, con la piccola Danimarca che vede le elettriche al 79,8% nel 20226. Con immatricolazioni superiore all’Italia in maggio (15.020 contro 13.276).

E l’Italia? Crescerà sull’onda delle piccole (anche senza bonus)

E l’Italia, dunque? Il momento della verità viene ora, con l’arrivo del termine ultimo (30 giugno) per consegnare le auto acquistate con gli incentivi 2025. C’è chi sostiene che la crescita del mercato è legata solo all’effetto bonus. E che i numeri che abbiamo visto nella prima parte dell’anno (in particolare per la Leapmotor T03) non si ripeteranno. Noi invece siamo convinti che il mercato continuerà a crescere , sull’onda di una gamma che finalmente prevede una buona presenza di citycar a prezzi competitivi. Come la Renault Twingo e le quattro piccole del Gruppo Volkswagen, che si stanno aggiungendo alle altre già presenti. Senza dimenticare i lanci previsti nella seconda parte dell’anno, a cominciare dalla piccola Smart, molto attesa soprattutto a Roma.