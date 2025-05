Energia a prezzo negativo: perché si tratta (quasi) di una buona notizia

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il Primo maggio del 2025 è stata una giornata storica per il settore dell’energia in Italia. Per la prima volta, il prezzo dell’elettricità è andato a zero: il prezzo è stato, di fatto negativo, per sei ore durante la giornata, dalle 11 alle 17. In molti hanno commentato in modo negativo il record, invece si tratta di una buona notizia sulla strada della transizione energetica. Sotto quasi tutti i punti di vista.

Doveva accadere, era solo questione di tempo. Come già accaduto in altri Paesi, anche in Italia siamo arrivati ad avere sulla Borsa elettrica i primi pezzi negativi. In verità, altrove i prezzi dell’elettricità sono andati anche sotto zero: è come se qualcuno pagasse perché qualcuno ritiri la sua produzione di energia. Ma in Italia, per legge, non è possibile andare in negativo.

Questo è accaduto perché, complice il giorno festivo, la domanda di elettricità, stimata con un picco intorno ai 22 gigawatt, è stata ampiamente soddisfatta dalle rinnovabili. Il sole utilizzato dagli impianti fotovoltaici, il vento delle pale eoliche, ma anche l’acqua dell’idroelettrico hanno un costo marginale nullo. E l’energia così prodotta non fa prezzo. Ma questo, come detto, è avvenuto solo per sei ore. Poi sono entrate in gioco anche le centrali a gas, la cui produzione invece un costo ce l’hanno.

Prezzo negativo: con le rinnovabili l’energia non è gratis, ma contribuiscono ad abbassare il costo della bolletta

In molti hanno subito commentato in modo allarmato quanto accaduto. La tesi dei più pessimisti è molto semplice: i prezzi negativi sono una pessima notizia perché se la produzione non viene remunerata, nessuno operatore si prenderà la responsabilità di nuovi investimenti. Per altri, è stata l’occasione per sottolineare come tutto ciò non significa che l’energia sia gratis. Ricordando il fatto che la maggior parte degli impianti rinnovabili sono remunerati. Con un incentivo che non pesa sulla fiscalità generale, ma finisce sulle bollette dei consumatori.

In verità, il fatto che anche l’Italia abbia avuto finalmente i suoi prezzi negativi è una buona notizia. Intanto perché l’impiego di una quota di rinnovabili sempre maggiore ha un impatto positivo sul Pun, il prezzo unico nazionale. Mediando il prezzo che scatta quando vengono chiamate a produrre le centrali a gas. E’ questo il motivo per cui la Spagna paga in media quasi un terzo della bolletta energetica italiana. Perché le rinnovabili coprono in media il 60-70% della domanda di energia.

Invece, secondo l’ultima analisi di Enea sul sistema energetico italiano, c’è ancora una notevole differenza tra i prezzi in Italia a nel resto d’Europa: la media annuale è di 108 euro al megawattora alla Borsa italiana, rispetto a 78 in Germania, 63 in Spagna e 58 in Francia.

Gli incentivi alle rinnovabili in bolletta pesano 10 miliardi all’anno. Contro i 70 di sussidi ai fossili nella fiscalità generale

In secondo luogo, va sfatata almeno in parte il mito dei costi in bolletta per gli incentivi. Pesano per il 7% circa sulla spesa annuale di una famiglia tipo. Arrivano al 10% con altri oneri di sistema. Questo significa che, su una bolletta media di 807,3 euro, la quota relativa agli incentivi alle rinnovabili è di circa 60 euro.

In totale, la spesa per gli incentivi alle rinnovabili in bolletta pesa complessivamente sulle bollette degli italiani per 10 miliardi all’anno. Una cifra che tende a scendere ogni anno. Di contro, a carico della fiscalità generale, i sussidi ambientalmente dannosi a favore dei combustibili fossili sempre in Italia supera i 70 miliardi all’anno.

Perché, allora, abbiamo titolato che si tratta (quasi) di una buona notizia. E’ ovvio che se il prezzo dell’energia elettrica fosse sempre zero ci sarebbe un problema di investimenti. Ma come avvenuto in altri paesi dove la quota di rinnovabili è molto più alta dell’Italia, basta trovare il modo per compensare gli investimenti. Senza tener conto che il costo dell’energia in Italia dipende molto dal gas, ampiamente usato per produrre elettricità. Ma di questo non ci si preoccupa.

POST SCRIPTUM

E va sempre ricordato che con le rinnovabili si contribuisce alla lotta al cambiamento climatico, tagliando le emissioni di CO2.

