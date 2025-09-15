Elettricità: l’Italia ha sempre prezzi record. Ma gli aiuti promessi da Meloni?

Calano i prezzi dell’energia elettrica in Europa nelle prime due settimane di settembre. Ma le quotazioni nel mercato italiano rimangono le più elevate di tutto il Continente. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a fine agosto, aveva promesso un intervento sui prezzi e sostegni alle imprese. Ma del decreto, al momento, esistono solo alcune bozze. E con l’arrivo della stagione fredda il prezzo del gas dovrebbe presto tornare a salire.

Giorgia Meloni lo aveva garantito intervenendo al Festival di Rimini. “Uno dei principali obiettivi del governo è quello di un abbassamento del prezzo dell’energia. Un costo che pesa come un macino sulla competitività delle imprese livello europeo e mondiale”. Era il 27 agosto e dal palco dell’evento organizzato come ogni anno dal movimento cattolico Comunione e Liberazione, la premier era stata molto netta nell’annunciare un intervento sulle bollette. O comunque aiuti per le imprese, come richiesto da tempo da Confindustria e da tutte le associazioni imprenditoriali.

Ma dopo tre settimana, nulla è accaduto sul fronte governativo. Mentre il panorama energetico non è rimasto fermo. Anzi: nelle prime due settimana di settembre i prezzi sono scesi anche nettamente in molti paesi europei. In Italia, invece, i benefici sono stati limitati e le quotazioni sono sempre sopra i 100 dollari al megawatt. A incidere è sempre il peso delle centrali a gas, mentre nel resto d’Europa il calo dei prezzi è trainato.

A settembre, i prezzi dell’energia sono calati in tutta Europa ma in Italia sono rimasti sopra i 100 euro al megawattora

E del provvedimento promesso da Meloni? Circolano solo alcune bozze, secondo quanto pubblicato alcuni giorni fa da Repubblica e dal sito specializzato EnergiaOltre. Ancora ben lontano da essere presentato ufficialmente. Mentre si fa sempre più vicina la stagione fredda e con essa un più che probabile aumento dei prezzo del gas naturale.

Ma andiamo con ordine. All’inizio di settembre i mercati elettrici europei hanno registrato una inversione di tendenza, con un calo generalizzato dei prezzi spinto soprattutto dalla crescita delle fonti rinnovabili. AleaSoft Energy Forecasting (società specializzata nell’analisi dei dati energetici) ha evidenziato come il settore fotovoltaico abbia toccato nuovi massimi storici per il mese, contribuendo a ridurre i costi dell’elettricità in diversi paesi. Nonostante il trend ribassista che ha interessato l’intero continente, l’Italia continua però a distinguersi per i sui prezzi tra i più elevati..

Il mercato francese ha rappresentato l’eccezione più rilevante: la media settimanale è scesa fino a 28,79 €/MWh, con un calo del 48%. Spagna e Portogallo hanno toccato ribassi del 31%, mentre l’Italia è rimasta più resistente con una flessione di appena il 3,1%.

In Italia, la prima settimana di settembre ha fatto registrare un prezzo medio di 106,46 €/MWh. Il picco giornaliero più alto è stato toccato il 4 settembre, con 113,22 €/MWh. Non solo: nei giorni successivi, il PUN Index del Gestore dei Mercati Energetici ha mostrato un rialzo fino a 119,4 €/MWh, confermando che il nostro Paese continua a collocarsi su livelli più alti rispetto al resto d’Europa.

Rinnovabili protagoniste: il ruolo di eolico e fotovoltaico

Uno degli elementi determinanti nel calo dei prezzi elettrici è stata la forte crescita della produzione da fonti rinnovabili. A trainare il ribasso è stata in particolare l’energia eolica, che ha registrato incrementi straordinari: +60% in Germania, +38% in Francia e +26% in Spagna. Solo l’Italia ha segnato un dato negativo, con un calo del 6,7%, mentre il Portogallo ha subito la contrazione più forte (-15%).

Accanto all’eolico, anche il fotovoltaico ha giocato un ruolo chiave. In Francia, Italia e Spagna si è registrata una crescita rispettivamente del 6,3%, 4,7% e 1,1%, invertendo il trend ribassista tipico delle settimane estive. Al contrario, Germania e Portogallo hanno mostrato un rallentamento della produzione solare.

Nuovi record per il fotovoltaico: in Spagna prodotti 192 GWh il 4 settembre, mentre la Francia e Portogallo hanno toccato 131 GWh e 23 GWh il 5 settembre

Sempre a inizio settembre, la produzione fotovoltaica ha raggiunto i nuovi massimi storici. La Spagna ha stabilito un record con 192 GWh il 4 settembre, mentre la Francia e Portogallo hanno toccato rispettivamente 131 GWh e 23 GWh il 5 settembre. Il giorno successivo è stata la volta della Germania (361 GWh) e dell’Italia (132 GWh), a conferma della crescente rilevanza del solare nel mix energetico europeo.

I dati sottolineano il potenziale delle rinnovabili non solo in termini ambientali, ma anche come leva strategica per contenere i costi dell’energia e limitare la dipendenza dalle importazioni di gas. Invece, l’ Italia continua a basare la sua produzione sulle centrali a gas. E gli impegni presi dalla Ue con il presidente Trump per aumentare le importazioni di Gnl non aiuterà di certo.

Ma come vuole intervenire il governo per abbassare il prezzo? Nella bozza si fa riferimento a un riallineamento dei prezzo del gas sulla Borsa italiana con l’indice di riferimento europeo Ttf per recuperare 2-3 euro di differenziale. Non granché ma un primo passo. Poi il governo vorrebbe appellarsi ai produttori che hanno in concessione gli impianti idroelettrici: in cambio di una proroga, dovrebbero fornire quantitativo di energia a prezzi scontati alle imprese. Ma chi paga la differenza? Il governo recuperando fondi con la prossima manovra o i cittadini in bolletta?