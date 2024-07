Elettricità: alle imprese prezzi calmierati, ai consumatori aumenti in arrivo

Via libera al decreto che assegna elettricità a prezzi calmierati alle aziende energivore. Lo sconto viene assegnata se realizzeranno impianti rinnovabili, con i quali restituiranno l’elettricità nell’arco di 20 anni. Per le famiglie, invece, sono in arrivi aumenti in bolletta.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha firmato il decreto con cui viene concessa elettricità a prezzi calmierati alle imprese energivore attraverso il Gse, Gestore servizi energetici.

In cambio dovranno impegnarsi a installare impianti rinnovabili entro 40 mesi e restituire, allo stesso prezzo, l’elettricità così prodotta nell’arco di 20 anni. Oltre a impegnarsi in opere di efficientamento energetico.

Il prezzo all’ingrosso dell’elettricità in Italia a luglio è il più alto di tutti i Paesi Europei

Un aiuto importante alle imprese ad alto consumo energetico da parte del governo, ora che il prezzo all’ingrosso dell’elettricità è ai valori massimi, nel mese di luglio il più alto in tutta Europa.

Mentre il governo va in accordo delle aziende per sostenerne la competitività, per le famiglie arrivano notizie negative sul fronte delle bollette. I costi sono destinati a salire a causa dell’estate particolarmente calda, ma non solo, sulla scia degli aumento sulla Borsa all’ingrosso.

Tra sono i motivi per l’aumento dei prezzi sulla Borsa elettrica. Il primo – il meno tecnico – riguarda un aumento della domanda di elettricità: l’ondata di calore ha portato ai massimi l’utilizzo dei condizionatori. Con conseguente moltiplicarsi di black out nelle grandi aree urbane.

Il secondo motivo è legato ai costi del gas naturale. Fino a quando non cambieranno le regole, sono gli impianti a ciclo combinato – nonostante il recente boom di installazioni di rinnovabili – a determinare il prezzo finale in Borsa. E i prezzi sono in aumento tendenziale da giugno, con un’impennata nel mese di luglio (+25% sul mese precedente).

La Francia limiterà le esportazioni di elettricità a prezzi più bassi verso l’Italia

Il terzo è un elemento con risvolti geopolitici. La Francia ha fatto sapere che limiterà l’esportazione di elettricità – in particolare verso Italia, Germania e Belgio- a causa i non ben precisati problemi sulla rete interna.

Come che sia, la notizia non è positiva, perché si tratta di una quota di elettricità a prezzi contenuti: in questo momento in Francia il prezzo è circa la metà di quello che si paga sulla Borsa italiana.

Tutto questo avrà una ricaduta sulle bollette delle famiglie. Per chi è passato sul mercato libero, se ha sottoscritto una offerta a prezzi “variabili”. Per chi era rimasto sul mercato tutelato e ora si trova sul mercato a tutele crescenti, avrà un aumento legato al variare del prezzi di mercato.

