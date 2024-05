Elettricità, in Europa sempre più giorni di prezzi negativi

Crollano i prezzi dei principali mercati europei dell’elettricità, in alcuni Paesi addirittura negativi. Si conferma il trend al ribasso delle ultime settimane, dovuto anche a consumi più contenuti con l’arrivo della primavera. Il ruolo fondamentale delle rinnovabili.

Numeri che non si vedevano da anni, in alcuni casi mai registrati prima. L’Europa sta attraversando in queste ultime settimane una vera e propria ondata di prezzi elettrici negativi, con i principali mercati dell’energia che registrano ribassi consistenti, vicini allo zero.

Secondo alcuni dati raccolti da AleaSoft, infatti, nei primi giorni di aprile si sono verificati cali importanti, specialmente in Germania, Francia, Olanda e paesi scandinavi; addirittura in Spagna e Portogallo, si sono registrati prezzi negativi giornalieri per la prima volta nella loro storia.

In Italia i prezzi del mercato energia non sono mai scesi sotto lo zero, ma lo scorso 7 aprile si è comunque raggiunta la soglia dei 10 centesimi al megawattora in alcune ore del giorno, la più bassa degli ultimi quattro anni.

A determinare questo ribasso dei prezzi sui mercati europei dell’elettricità – con medie settimanali anche inferiori a 50 €/MWh nella maggior parte dei mercati analizzati – sono intervenuti vari fattori, dal calo del prezzo medio del gas naturale e dei diritti di emissione di CO 2 , a quello dei consumi, dovuto ad una riduzione del fabbisogno energetico con l’arrivo delle prime temperature primaverili.

Meno domanda, più rinnovabili

Un ruolo centrale per questa tendenza al ribasso dei costi è dato anche dalle energie rinnovabili: l’apporto del solare fotovoltaico, dell’eolico e del termoelettrico, infatti, è aumentato in molti Paesi europei nelle ultime settimane, con nuovi numeri non trascurabili.

Per capirci, sempre secondo alcune analisi, in Italia la produzione di energia solare ha registrato durante la prima settimana di aprile un incremento del 76% rispetto alla settimana precedente. Addirittura lo scorso 6 aprile si è raggiunto il traguardo di produzione di 119 GWh, secondo valore più alto della storia.

Il ruolo dell’energia solare ha portato benefici anche in Spagna (+60%), Portogallo (+35%) e Francia (+25%), mentre per quanto riguarda la produzione eolica, i mercati al rialzo si hanno soprattutto in Francia e Germania.

Questa recente ondata in Europa di elettricità all’ingrosso a prezzi negativi non è un vero e proprio fulmine a ciel sereno perché – dati alla mano – la tendenza al ribasso è iniziata già l’anno scorso, quando si ebbero prezzi negativi oltre 12 volte maggiori rispetto al 2022. L’accelerazione nella penetrazione delle rinnovabili – che ha esigui costi variabili – e una maggiore integrazione dei vari mercati nazionali hanno permesso finora di mantenere questo trend, costante ma non privo, ovviamente, di oscillazioni periodiche.

Bollette elettriche: Arera stima un calo del 19,8% nel secondo trimestre

Quali benefici porterà nelle tasche degli italiani questa ondata di prezzi al ribasso segnati nelle borse energetiche è tutto da vedere. Anche alla luce del fatto che alcuni governi sfrutteranno questa opportunità per eliminare i sussidi introdotti nell’ultimo biennio in risposta alla crisi energetica post invasione russa in Ucraina. Non è detto, quindi, che ci possano essere dei contraccolpi.

Secondo le previsioni, i vantaggi in bolletta per le famiglie saranno quindi modesti e riguarderanno soprattutto l’ambito elettrico. Arera ha infatti stimato un calo del 19,8% della bolletta elettrica nel secondo trimestre 2024 per le famiglie in regime di maggior tutela. La variazione è sostanzialmente legata alla diminuzione complessiva della spesa per la materia energia, controbilanciata però dal rialzo degli oneri generali di sistema.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –