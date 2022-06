Elettricità cara? Sì, ma guarda la benzina…

Elettricità cara? Certo, gli aumenti ci sono stati e pesanti, togliendo alle auto a batteria una fetta della loro convenienza. Ma anche i prezzi della benzina…

Elettricità cara? Verde self verso i 2 euro, nonostante il taglio delle accise

Secondo le rilevazioni del Ministero della Transizione energetica, al 6 giugno risultavano in crescita i prezzi settimanali di tutti i carburanti. La benzina in modalità self raggiunge 1.940,54, circa 5 centesimi in più (+2,92%) rispetto alla settimana precedente. In netto rialzo anche il gasolio che, sempre al self, si attesta a 1.851,52 euro al litro, di oltre 3 centesimi (+2,14%). Spiega Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Da quando è iniziata la guerra, un litro di benzina, costa oltre 9 cent in più, con un rialzo del 4,9%, pari a 4 euro e 53 cent per un pieno da 50 litri. Mentre il gasolio è più caro di quasi 13 cent (+12,916 cent), con un balzo del 7,5%, pari a 6 euro e 46 cent a rifornimento. Rispetto all’inizio dell’anno, la benzina è salita del 12,8%, pari a 11 euro e 5 cent per un pieno di 50 litri, 265 euro su base annua. Il gasolio è aumentato del 16,8%, 13 euro e 31 cent a rifornimento, equivalenti a 319 euro annui“. Tutto questo nonostante il taglio delle accise.

Altri sconti da Draghi? C’è anche chi dice no

“L’incremento una tantum della produzione di petrolio dei Paesi Opec+ è del tutto insufficiente per contrastare queste speculazioni belle e buone. Il Governo non può più limitarsi a prolungare il taglio delle accise oltre l’8 luglio, ma deve alzare la riduzione di almeno altri 10 cent e ridurre l’Iva dal 22 al 10%. Altrimenti non si esce da questa spirale inflazionistica che sta dissanguando il potere d’acquisto delle famiglie“, ha concluso Dona. Ma molti economisti suggeriscono invece che il governo non insegua all’infinito il rialzo dei prezzi dei carburanti. E che si prenda piuttosto atto del fatto che non si tratta di un fenomeno transitorio. Occorre attrezzarsi per consumare meno, insistono, ricorrendo a mezzi più efficienti e, quando possibile, a trasporti alternativi, come bus, treni e anche bici. Ridisegnando le città in modo da renderle più congeniali a queste soluzioni.

