Elettricità, bollette sempre più care: in Italia cresce il consumo di gas

Nel primo semestre 2025 i consumi di gas in Italia sono cresciuti del 5,6%. Nello stesso periodo, i prezzi della bolletta elettrica in Italia si sono confermati come i più cari d’Europa. Una dato che i è ripetuto nel mese di luglio. Tutti gli esperti indicano che per abbassare i costi occorrono più rinnovabili, soprattutto fotovoltaico connesso ai sistemi di accumulo

Condannati a usare gas naturale per produrre energia. E, conseguentemente, a subire un salasso per pagare le bollette per le forniture di elettricità. Oltre a quella del metano, s’intende. Dopo una discesa di due anni, l’Italia è tornata ad affidarsi al gas. Pesa il calo dell’idroelettrico (l’anno scorso era piovuto molto), ma pesano anche la crescita in frenata delle rinnovabili.

Senza contare che – sulla carta – in base agli accordi sui dazi tra Stati Uniti ed Unione europea, dovremmo importare ancora più gas americano, nonostante sia già diventato il primo esportatore di Gnl nel nostro Paese. E oltre all’impatto economico, ricordiamoci che il gas contribuisce alle emissioni di CO2 e agli effetti negativi sul clima.

Import di gas via tubo: la Russia praticamente azzerata, Algeria primo fornitore. Ma avanza il Gnl americano

Ma partiamo dai numeri. Nei primi sei mesi del 2025 i consumi di gas in Italia sono tornati a salire. Secondo i dati, la domanda nazionale di gas è cresciuta del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a 1,7 miliardi di metri cubi in più. Un’inversione di tendenza se si considera che solo un anno fa i consumi avevano toccato il minimo da oltre dieci anni, dopo il crollo registrato nel 2023. Con 32,1 miliardi di metri cubi utilizzati tra gennaio e giugno, il 2025 si avvia dunque a chiudere con un leggero incremento, anche alla luce del rialzo della generazione termoelettrica (+10,7% sul primo semestre 2024).

Il dato più significativo riguarda le importazioni dalla Russia, scese ai minimi storici: appena 467 milioni di metri cubi nel semestre, l’82,8% in meno rispetto al 2024. Prima della guerra in Ucraina, nello stesso periodo del 2019, i volumi erano di 15,9 miliardi: oggi mancano all’appello oltre 15 miliardi di metri cubi.

Il principale partner rimane l’Algeria: ha fornito 10,9 miliardi di metri cubi, pari a un terzo della domanda nazionale. Seguono l’Azerbaigian, con 4,8 miliardi tramite il gasdotto Tap, e il Nord Europa (Norvegia p), in forte crescita con 4,1 miliardi. Marginale, invece, il contributo della Libia (519 milioni, in calo del 41,2%).

La vera novità del 2025 è però l’impennata del gas naturale liquefatto. Nei primi sei mesi dell’anno i terminal italiani hanno rigassificato 10,2 miliardi di metri cubi, il 35,9% in più rispetto al 2024. Il GNL rappresenta ormai il 31,2% della domanda italiana e si avvicina sempre più ai livelli dell’import algerino. Con forniture provenienti soprattutto da Stati Uniti, diventato il primo esportatore; a seguire Qatar e Algeria.