Elettriche vicine al 20% in Europa







Elettriche vicine al 20% di quota di mercato in Europa: in gennaio se ne sono vendute 154.230 (+24,2%), in un mercato generale depresso (-3,9%).

Elettriche vicine al 20% con 154 mila auto vendute in gennaio

Checché se ne dica in Italia, le auto elettriche si vendono, eccome. A gennaio 2025 la quota di mercato in Europa si era fermata al 14,9%, mentre nel primo mese del 2025 è salita al 19,3%. E sono proprio Paesi come il nostro ad abbassare la media, dato che qui la quota delle EV il mese scorso non è andata oltre un modesto 6,6%. A livello continentale le vendite di elettriche surclassano quelle di vetture diesel, scese all’8,1%, come mostra il grafico ACEA qui sopra. Ed è vicino il sorpasso anche sulle auto a benzina, scese al 22%. I quattro maggiori mercati dell’UE, che insieme rappresentano il 60% delle immatricolazioni di auto elettriche, hanno prodotto risultati contrastanti. Francia (+52,1%) e Germania (+23,8%) hanno registrato una forte crescita, mentre Belgio (-11,5%) e Paesi Bassi (-35,4%) hanno registrato cali.

Tesla frena la caduta: vendite 7.187 , quota ferma allo 0,9%

Tra le marche un primo segnale parzialmente positivo arriva da Tesla, che dopo mesi di cadute a due cifre contiene il calo in gennaio. Questo grazie soprattutto a versioni più economiche dei due modelli di punta. Le auto vendute dal marchio di Elon Musk sono state 7.187, l’1,6% in meno rispetto a gennaio 2025. Con quota di mercato ferma allo 0,9%. A dominare il mercato continentale restano comunque le auto ibride, col 38,6% di quota. E in forte ascesa sono anche le plug-in hybrid, ora al 9,8% (dal 7,4% del gennaio 2025), con 78.741 unità nel primo mese del 2026. Questo grazie a mercati chiave proprio come l’Italia (+134,2%), la Spagna (+66,7%) e la Germania (+23%).