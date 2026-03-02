Elettriche usate: negli autosaloni ne capiscono qualcosa?







Daniele, un affezionato lettore, segnala di aver visto in vendita in diversi autosaloni auto elettriche usate con batterie quasi completamente scariche. Il che a lungo andare può danneggiare le celle e accelerare il degrado. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Batterie scariche e nessun dato sul SHO. Vi sembra giusto?

“Vi scrivo per portare all’attenzione un problema a mio avviso serio che noto frequentemente nelle concessionarie.

Da diversi mesi sto monitorando gli annunci dell’usato elettrico perché a breve mio figlio terminerà gli studi universitari ed è probabile che avrà bisogno di un’auto propria per il lavoro.

Si nota non poche volte che diverse auto elettriche vengono tenute in salone con percentuali di batteria preoccupanti, ovvero quasi completamente scariche oppure completamente cariche. Considerando che i tempi di vendita possono essere di diverse settimane, se non mesi, mi chiedo se le concessionarie sappiano quello che stanno facendo, ovvero accelerare il degrado della batteria.

Allego foto di uno dei tanti annunci in cui mi sono imbattuto. Va da sé che non prenderei nemmeno in considerazione una proposta del genere, soprattutto perché sono pochissimi i concessionari che forniscono il certificato di SOH della batteria, in ogni caso quasi sempre precedente ai lunghi fermi in piazzale.

Sono giunto alla conclusione che convenga piuttosto acquistare da privato visto che i primi acquirenti di BEV (anni 2021-2023) sono certamente più consapevoli del prodotto.„ Sacilotto Daniele

Le buone pratiche per vendere l’usato elettrico

Risposta- Non tutti i concessionari sono all’oscuro delle buone pratiche di cura della batteria. Il nostro amico Stefano Brandini, responsabile marketing di De Stefani Group, ci dice per esempio che la loro policy aziendale prevede che tutte le auto usate in vendita negli autosaloni romagnoli del gruppo siano mantenute con una carica di batteria fra il 40 e il 60%. Ma concordiamo con lei sul fatto che acquistare un’auto d’occasione senza una certificazione del SOH e magari esposta con una carica superiore al 60% o inferiore al 20% sia un azzardo da evitare.