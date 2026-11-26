Prezzi in calo fino al 27% per alcuni modelli rispetto al 2023. Secondo un’analisi di AutoUncle, l’offerta di auto elettriche usate in Italia si amplia e diventa più accessibile, con vetture più anziane e chilometraggi più elevati.
L’auto elettrica usata in vendita dai concessionari italiani non è più soltanto una vettura quasi nuova, con pochi chilometri e uno o due anni di vita. Il mercato sta cambiando rapidamente: nei primi nove mesi del 2026, il 51% delle elettriche usate vendute aveva un’età compresa tra quattro e sei anni. Nel 2022 la stessa fascia rappresentava appena il 9%.
Il segmento resta piccolo, tra il 2 e il 2,7% dell’usato venduto dai concessionari, ma l’offerta oggi è molto diversa: non più solo auto quasi nuove, anche vetture più anziane e con più chilometri a prezzi sensibilmente più bassi.
La trasformazione riguarda anche i prezzi, scesi sensibilmente rispetto a tre anni fa. A parità di modello e di età, un’elettrica usata di tre anni costa oggi dal 9% al 27% in meno rispetto al 2023. Una riduzione generalmente più marcata di quella registrata dalle auto a benzina, diesel e ibride più vendute.
È quanto emerge da un’analisi di AutoUncle, che ha esaminato gli annunci e le vendite di auto 100% elettriche usate presso i concessionari italiani dal 2022 al 2026.
Questi i numeri più significativi:
- Il segmento resta piccolo, meno del 3% dell’usato venduto dai concessionari
- Nel 2026 il 51% delle elettriche usate vendute dai concessionari ha tra quattro e sei anni. Nel 2022 erano il 9%.
- Le auto fino a tre anni sono scese dall’89% al 45% delle vendite.
- Il chilometraggio mediano è quasi quadruplicato, da circa 7.800 a 29.000 km.
- A parità di modello e di età, un’elettrica di tre anni costa tra il 9% e il 27% in meno rispetto al 2023 (Fiat 500e e Tesla Model 3 -27%, Volkswagen ID.3 -24%, Mini Cooper SE -22%, Smart ForTwo -9%).
- Nello stesso periodo l’usato dei concessionari nel suo complesso ha registrato cali tra il 5% e il 12%.
Elettriche usate: crescono età e chilometraggio
Nel 2022 le elettriche usate vendute dai concessionari erano quasi tutte recenti: le vetture fino a tre anni rappresentavano l’89% del mercato. Nel 2026 la loro quota è scesa al 45%, mentre le auto da quattro a sei anni sono diventate la fascia più venduta.
Anche il chilometraggio è aumentato. La percorrenza mediana è passata da circa 7.800 chilometri nel 2022 a 29.000 nel 2026, quasi quattro volte tanto.
Restano invece ancora poche le elettriche con più di sei anni: rappresentano appena il 4% delle vendite. Una conseguenza della diffusione relativamente recente delle auto a batteria nel mercato italiano.
Il segmento, comunque, continua a crescere. Nel 2026 le elettriche rappresentano circa il 2% delle auto usate vendute dai concessionari, contro l’1,5% del 2022.
Prezzi in calo fino al 27% per lo stesso modello
Il prezzo mediano complessivo delle elettriche usate è sceso del 25% dal 2023: da 23.990 euro a 17.900 euro nei primi nove mesi del 2026.
Una parte della riduzione dipende dal cambiamento dell’offerta: oggi vengono vendute più auto anziane, generalmente meno costose.
Se si considera soltanto la fascia delle elettriche fino a tre anni, il prezzo mediano è rimasto invece quasi stabile, intorno ai 25.000-26.000 euro. Ma questo dato non significa che le singole auto abbiano mantenuto il loro valore. Nella stessa fascia sono entrati modelli più recenti e costosi, che hanno contribuito a mantenere alta la mediana.
Il confronto più significativo per chi vuole acquistare un’elettrica usata è quindi quello tra lo stesso modello, con la stessa età.
|MODELLO
|2023
|2026
|CALO
|Fiat 500e
|22.850 €
|16.700 €
|−27%
|Tesla Model 3
|38.970 €
|28.500 €
|−27%
|Volkswagen ID.3
|31.600 €
|23.900 €
|−24%
|Mini Cooper SE
|24.299 €
|19.000 €
|−22%
|Smart ForTwo
|16.500 €
|15.000 €
|−9%
Nella tabella qui sopra: prezzi mediani di vetture con tre anni di età vendute nei primi nove mesi del 2023 e del 2026. Il calo è calcolato sul prezzo 2023 (Fonte: AutoUncle Italia)
Un divario abissale con benzina e diesel
In una precedente analisi AutoUncle aveva certificato che dal 2022 al 2026 la svalutazione media di un’auto elettrica in Italia è stata del 49%, contro il 31% della benzina. In termini monetari si parla di circa 455 euro al mese contro circa 245 euro. Nell’arco di quattro anni fanno 20.100 euro contro 10.700. Quasi il doppio. Il dato è ricavato confontando il prezzo mediano dei model year 2022 per le due motorizzazioni con quello che lo stesso modello spunta oggi, quattro anni dopo, sul mercato dell’usato. Qui un grafico che si commenta da solo:
Il maggior deprezzamento riguarda tutti i segmenti di prezzo:
- sotto i 20.000 euro 42% contro 30%;
- da 20.000 a 30.000 euro 47% contro 32%;
- da 30.000 a 40.000 euro 48% contro 29%;
- da 40.000 a 55.000 euro 49% contro 34%;
- da 55.000 euro in su 52% contro 31%.
Di positivo c’è che il differenziale in termini percentuali si è progressivamente ridotto. Rispetto al primo semestre 2025, le elettriche del 2022 hanno perso un altro 12% e le benzina il 9%. Ma l’anno prima erano 22% contro 12%. AutoUncle spiega il fenomeno come risultato della più rapida obsolescenza delle elettriche, ancora in forte evoluzione tecnologica.
«A mio giudizio le elettriche continueranno a scendere un po’ più in fretta delle benzina. La tecnologia avanza semplicemente così in fretta che un’elettrica di quattro anni viene misurata contro qualcosa di nettamente migliore, e questo comprime il prezzo richiesto – commenta Mads Noergaard, analista di mercato di AutoUncle -. Il peggio, però, è alle spalle. La guerra dei prezzi aperta da Tesla nel gennaio 2023 ha innescato una valanga di ribassi. Non credo che si ripeta nella stessa misura, a meno di un vero salto tecnologico nell’autonomia o nella guida autonoma».
Più scelta per chi cerca un’elettrica usata
Il cambiamento del mercato, però, ha un risvolto positivo: amplia le possibilità per chi vuole passare all’elettrico senza acquistare un’auto nuova.
Oggi i concessionari propongono non soltanto vetture recenti, ma anche modelli di quattro-sei anni, con prezzi più accessibili e percorrenze maggiori. E il confronto a parità di modello conferma che molte elettriche usate costano sensibilmente meno rispetto al 2023.
Con l’aumento dell’età e dei chilometri, diventa però fondamentale valutare con attenzione le condizioni dell’auto. In particolare, è importante verificare lo stato di salute della batteria, la garanzia residua e la cronologia della manutenzione.
L’analisi di AutoUncle fotografa l’evoluzione del mercato, ma non individua le cause precise della riduzione dei prezzi. Tra i fattori che possono aver contribuito ci sono l’andamento dei listini delle auto nuove, gli incentivi e l’arrivo di modelli elettrici più recenti.
Il dato più significativo è che l’elettrica usata sta diventando un mercato meno legato alle auto quasi nuove e più simile, per varietà di età e chilometraggi, a quello delle vetture tradizionali. Un’evoluzione che potrebbe rendere l’usato una porta d’ingresso sempre più importante alla mobilità elettrica.
Raffronto impietoso con Danimarca e Germania
Sembrano averlo capito gli automobilisti di altri Paesi europei. In un recente raffronto fra mercato dell’usato elettrico italiano e quelli danese e tedesco AutoUncle racconta tre sorie completamente diverse. La Danimarca è passata dall’11% di quota BEV sull’usato nel gennaio 2022 al 50% nel febbraio 2026 – una crescita di quasi 40 punti percentuali in quattro anni. La Germania, partita dal 2,2%, ha raggiunto il 9,2%, quadruplicando la propria quota. L’Italia, partita dall’1,1%, si è mossa di appena 1,6 punti percentuali, arrivando al 2,7%.
«Il confronto fra i tre Paesi è eloquente – dice Jonas Bylov, CEO di AutoUncle -: dove i governi hanno investito in modo strutturale nell’elettrificazione, l’effetto è arrivato anche sull’usato. L’Italia ha ancora una finestra di opportunità per prepararsi, ma è una finestra che si sta restringendo».
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