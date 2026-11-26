Prezzi in calo fino al 27% per alcuni modelli rispetto al 2023. Secondo un’analisi di AutoUncle, l’offerta di auto elettriche usate in Italia si amplia e diventa più accessibile, con vetture più anziane e chilometraggi più elevati.

L’auto elettrica usata in vendita dai concessionari italiani non è più soltanto una vettura quasi nuova, con pochi chilometri e uno o due anni di vita. Il mercato sta cambiando rapidamente: nei primi nove mesi del 2026, il 51% delle elettriche usate vendute aveva un’età compresa tra quattro e sei anni. Nel 2022 la stessa fascia rappresentava appena il 9%.

Il segmento resta piccolo, tra il 2 e il 2,7% dell’usato venduto dai concessionari, ma l’offerta oggi è molto diversa: non più solo auto quasi nuove, anche vetture più anziane e con più chilometri a prezzi sensibilmente più bassi.

La trasformazione riguarda anche i prezzi, scesi sensibilmente rispetto a tre anni fa. A parità di modello e di età, un’elettrica usata di tre anni costa oggi dal 9% al 27% in meno rispetto al 2023. Una riduzione generalmente più marcata di quella registrata dalle auto a benzina, diesel e ibride più vendute.

È quanto emerge da un’analisi di AutoUncle, che ha esaminato gli annunci e le vendite di auto 100% elettriche usate presso i concessionari italiani dal 2022 al 2026.

Questi i numeri più significativi:

Il segmento resta piccolo , meno del 3% dell’usato venduto dai concessionari

, meno del 3% dell’usato venduto dai concessionari Nel 2026 il 51% delle elettriche usate vendute dai concessionari ha tra quattro e sei anni . Nel 2022 erano il 9%.

. Nel 2022 erano il 9%. Le auto fino a tre anni sono scese dall’89% al 45% delle vendite.

sono scese dall’89% al 45% delle vendite. Il chilometraggio mediano è quasi quadruplicato, da circa 7.800 a 29.000 km.

è quasi quadruplicato, da circa 7.800 a 29.000 km. A parità di modello e di età, un’elettrica di tre anni costa tra il 9% e il 27% in meno rispetto al 2023 (Fiat 500e e Tesla Model 3 -27%, Volkswagen ID.3 -24%, Mini Cooper SE -22%, Smart ForTwo -9%).

rispetto al 2023 (Fiat 500e e Tesla Model 3 -27%, Volkswagen ID.3 -24%, Mini Cooper SE -22%, Smart ForTwo -9%). Nello stesso periodo l’usato dei concessionari nel suo complesso ha registrato cali tra il 5% e il 12%.

Elettriche usate: crescono età e chilometraggio

Nel 2022 le elettriche usate vendute dai concessionari erano quasi tutte recenti: le vetture fino a tre anni rappresentavano l’89% del mercato. Nel 2026 la loro quota è scesa al 45%, mentre le auto da quattro a sei anni sono diventate la fascia più venduta.

Anche il chilometraggio è aumentato. La percorrenza mediana è passata da circa 7.800 chilometri nel 2022 a 29.000 nel 2026, quasi quattro volte tanto.

Restano invece ancora poche le elettriche con più di sei anni: rappresentano appena il 4% delle vendite. Una conseguenza della diffusione relativamente recente delle auto a batteria nel mercato italiano.

Il segmento, comunque, continua a crescere. Nel 2026 le elettriche rappresentano circa il 2% delle auto usate vendute dai concessionari, contro l’1,5% del 2022.

Prezzi in calo fino al 27% per lo stesso modello

Il prezzo mediano complessivo delle elettriche usate è sceso del 25% dal 2023: da 23.990 euro a 17.900 euro nei primi nove mesi del 2026.

Una parte della riduzione dipende dal cambiamento dell’offerta: oggi vengono vendute più auto anziane, generalmente meno costose.

Se si considera soltanto la fascia delle elettriche fino a tre anni, il prezzo mediano è rimasto invece quasi stabile, intorno ai 25.000-26.000 euro. Ma questo dato non significa che le singole auto abbiano mantenuto il loro valore. Nella stessa fascia sono entrati modelli più recenti e costosi, che hanno contribuito a mantenere alta la mediana.

Il confronto più significativo per chi vuole acquistare un’elettrica usata è quindi quello tra lo stesso modello, con la stessa età.