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Mauro Tedeschini
il15 Luglio 2026
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Elettriche usate al 3% di quota: ne comprereste una?

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Elettriche usate al 3% di quota, secondo l’ultima indagine della società specializzata Carvago. Il mercato ancora dominato da auto benzina-diesel.

Elettriche usate al 3%, benzina+diesel ancora al 79%

Elettriche usate al 3%

È ancora limitato il mercato delle elettriche usate, a causa di un’offerta ancora limitata. Ma i numeri crescono mese dopo mese, con quotazioni che consentono soprattutto a chi compra di fare buoni affari. Secondo Carvago auto a benzina e diesel si spartiscono ancora una quota vicina all’80%, ovvero quattro auto su cinque. Ma con le auto a gasolio in calo di 2,7 punti al 38,1%. In leggero calo anche l’ibrido, che invece sta dominando nel mercato delle auto nuove. E resistono al 5,2% i modelli a GPL o metano, anch’esse in forte frenata nel mercato del nuovo. Tra le elettriche, Tesla Model 3-Model Y, Fiat 500e e Renault Zoe restano i modelli più venduti.

I 10 modelli di seconda mano più richiesti

Elettriche usate al 3%

Carvago pubblica anche la Top Ten dei modelli di seconda mano più venduti, con chilometraggio e quotazione. Non ci sono modelli elettrici. E in testa alla classifica ci sono tre modelli intramontabili come Fiat Panda, Fiat 500 e Volkswagen Golf. Con quotazioni decisamente sostenute, in un mercato che continua a marciare forte grazie ai prezzi spesso inavvicinabili del mercato del nuovo.

Elettriche usate al 3%

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Mauro Tedeschini
il15 Luglio 2026
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