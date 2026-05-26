





Elettriche usa e getta dopo un incidente. È il titolo di una mail in cui Andrea ci racconta la sua disavventura con una VW e-Up. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

In retromarcia ho colpito un’auto…

“L eggo spesso i vostri articoli sempre molto utili e chiari. Vi scrivo, quindi, per un consiglio. Da maggio 2020 guido con enormi soddisfazioni una Volkswagen e-Up (circa 70.000 km senza alcun problema). Purtroppo 2 settimane fa un piccolo incidente ha interrotto la possibilità di poter proseguire con questa soddisfacente fruizione. In uscita da un parcheggio (in auto ero da solo), in retromarcia ho colpito un’auto che stava percorrendo a bassa velocità la carreggiata stradale. Nessuno degli occupanti si è fatto niente. Alla mia auto (oltre ad un graffio/taglio al paraurti posteriore) sono esplosi gli airbag a tendina destro e quello del sedile del passeggero, tutte e 4 le cinture. E l’auto è in blocco. L’altra auto ha ammaccature alle due portiere ma nient’altro”.

Elettriche usa e getta? Mi chiedono 8.300 euro per la riparazione

“ Per la riparazione il Service Vollswagen mi ha chiesto 8.300 euro. Mi domandavo se ci fosse la possibilità di indagare eventuali anomalie di funzionamento della centralina che ha attivato i sistemi di sicurezza. In auto c’era solo il conducente. E quali canali è più opportuno seguire. Se volessi procedere alla riparazione, a fronte di un impatto minimo (il danno estetico sarebbe tranquillamente trascurabile) sarei costretto a spendere una cifra corrispondente al valore dell’auto (o quasi). Sembra quasi che queste auto non siano predisposte per la riparazione, ma solo per un ‘usa e getta’. Ringrazio in anticipo per la disponibilità e auguro una buona giornata “. Andrea Santoro