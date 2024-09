Elettriche super affidabili? Non nel caso di Lorenzo, che ne ha acquistare due usate, con un certo chilometraggio, e ha avuto seri problemi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Ecco che cosa è successo alle due auto che ho preso usate, una Zoe e una BMW i3”

“S usato e di affidabilità in generale. Due episodi: ono sempre un convinto sostenitore dell’elettrico, ma inizio ad avere qualche dubbio soprattutto a livello diin generale. Due episodi:

1 . Ho acquistato una Zoe del 2013 usata con 98.000 km per un’associazione di volontariato. In una mail precedente raccontavo che tutto è andato super liscio fino al guasto meccanico a 196.000 km e che l’auto era in officina Renault in attesa di sentenza di vita o di morte. Ora mi è arrivata la mazzata. Il cuscinetto/ingranaggio che ci ha mollato prevede la sostituzione dell’intero motore. 3800 + iva + manodopera, superiamo i 5.000 per un’auto pagata 7000 3 anni fa con 98.000 km. Sono in cerca di motore se qualcuno ha una Zoe per ricambi, anno 2013! per un’associazione di volontariato. Inraccontavo che tutto è andato super liscio fino al guasto meccanico a 196.000 km e che l’auto era in officina Renault in attesa di sentenza di vita o di morte. Ora mi è arrivata la mazzata. Il cuscinetto/ingranaggio che ci ha mollato prevede la sostituzione dell’intero motore. 3800 + iva + manodopera, superiamo i 5.000 per un’auto pagata 7000 3 anni fa con 98.000 km. Sono in cerca di motore se qualcuno ha una Zoe per ricambi, anno 2013!

2. per la famiglia abbiamo acquistato una BMW i3 rex con 100.000 km. A 120.000 km hanno ceduto motore e centralina. Sostituiti quasi interamente in garanzia, ora abbiamo un’auto praticamente nuova. Ma per non andare in causa col concessionario, 3.000 euro li abbiamo sganciati su 15.500 totali di riparazione (stesso valore dell’auto) “ .

Elettriche super affidabili?? “Non nel mio caso e le riparazioni sono mazzate”

Ora arrivo alle domande: non è che c’è un problema di affidabilità? Che fine hanno fatto i 600.000 km di durata dei motori elettrici di cui avevo sentito parlare? Non è che se li strapazzi ci mollano MOLTO prima del dovuto? Non è che la gente che passa all’elettrico ci prende gusto e pesta di brutto sull’acceleratore? E magari non è neppure un problema di motore, ma di ORGANI collegati al motore, sottodimensionati, che non tengono la coppia mostruosa erogata? E alla fine devi cambiare tutto perché è un pezzo unico?

Parlo da profano, ma 2 su 2 porca miseria… Sicuramente la BMW l’avevano strapazzata, prima di noi è andata in mano a due noleggi. La Zoe non saprei. Ci sono statistiche sulla sostituzione motori nelle BEV? Caricando a casa (e in associazione) con fotovoltaico, anche un guasto importante nel tempo si ammortizza. Ma chi carica solo alle colonnine pubbliche e vuole tenere l’auto a lungo, risparmia davvero in Italia?

I guasti sono mazzate micidiali! Sicuramente io ho finito con l’acquisto di elettriche usate, non c’è due senza tre… Chi ne sa più di me mi faccia sapere „ . Lorenzo Cassani

Risposta. al costo e alle difficoltà di ricarica, molto raramente all’affidabilità. Anche se, da quel che abbiamo riscontrato, nei casi di guasto l’assistenza è spesso carente e il costo elevato. Le lamentele che riceviamo da chi guida elettrico sono in genere legatemolto raramente all’affidabilità. Anche se, da quel che abbiamo riscontrato, nei casi di guasto

Ma questa mail può essere un buono spunto per raccogliere dati interessanti, soprattutto da chi (come nel caso di Lorenzo) guida elettriche con 100 mila km e più.