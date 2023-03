Elettriche Stellantis a Cassino, ottima notizia

Elettriche Stellantis a Cassino: l’Italia avrà un secondo stabilimento di auto a batterie dopo Mirafiori, da dove escono 500e e Maserati Gran Turismo Folgore.

Elettriche Stellantis a Cassino: l’annuncio di Tavares

La fabbrica Stellantis Italia di Cassino estenderà la propria attività alla produzione di veicoli basati sulla piattaforma BEV flessibile STLA Large. Il dettaglio dei modelli sarà condiviso in una fase successiva. Attualmente dallo stabilimento laziale escono veicoli premium come l’Alfa Romeo Giulia e la Maserati Grecale. La buona notizia è stata annunciata dal n.1 di Stellantis, Carlos Tavares nel corso di una visita alla fabbrica “Lo stabilimento di Cassino vanta una lunga tradizione di innovazione e tecnologia“, ha spiegato il top manager portoghese. “I veicoli basati sulla piattaforma STLA Large che stiamo progettando rivoluzioneranno l’esperienza di guida grazie a funzionalità e caratteristiche all’avanguardia. E per questo, confidiamo nella grande competenza dei dipendenti e nel team manageriale per riuscire a raggiungere i nostri audaci obiettivi legati al costo e alla qualità“.

Una piattaforma per auto fino a 800 km di autonomia

Sulla piattaforma STLA Large, secondo quanto annunciato a suo tempo, è possibile realizzare anche veicoli a trazione integrale. Con accelerazione 0-100 km/h in poco più di 2 secondi grazie a motori elettrici che erogano ciascuno tra i 125 e i 330 kW: nei sistemi a doppio motore si può arrivare fino a 660 kW. Capacità della batteria fino a 118 kWh e autonomia massima fino a 800 km. Secondo Tavares “il supporto dei dipendenti di Cassino è “un grande stimolo per sviluppare veicoli in grado di conquistare i clienti con una mobilità pulita, sicura e accessibile“. Aggiungendo di contare “sulla lungimiranza delle autorità locali e nazionali”. Con una chiara allusione al co-finanziamento degli investimenti per riconvertire le le linee produttive, cosa che peraltro sta avvenendo in tutta Europa. Per non parlare degli Stati Uniti, come insegna il caso Volkswagen. Stellantis prevede di investire, entro il 2025, più di 30 miliardi nell’elettrificazione e nel software, promettendo una capacità di “ricarica rapida ai vertici della categoria“.