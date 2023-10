Elettriche solo per ricchi? No, io da operaio…

Elettriche solo per ricchi? No, se la prendi usata, ci scrive Daniele, un operaio di Bologna. Lui la sua Zoe di seconda mano l’ha pagata 10.500, con 30 mila km.

Elettriche solo per ricchi? Io la mia Zoe l’ho pagata 10.500 euro

“S ono un vostro lettore, appassionato di EV dal 2008, quando Tesla mise fuori la prima Roadster. Avendo un background tecnico, ho capito subito che quello sarebbe stato il futuro e non ho perso una singola notizia o novità. Leggo i soliti commenti del tipo ” Ma tanto sono auto solo per ricchi“. Beh, sono qui per smentire. Ho un reddito di fascia medio-bassa (sono un operaio metalmeccanico), genitore single, con mutuo e quant’altro. Perciò dovrei trovarmi nella condizione peggiore per potermi permettere una vettura elettrica..persino la Spring. Eppure…Volere è potere! Perciò da tempo gironzolavo nell’usato, eliminando a poco a poco i modelli che, per un motivo o per l’altro, non potevano andar bene al caso mio. Finché sono rimasto con due soli modelli: Nissan Leaf e Renault Zoe. Una volta fissato un budget, ho cominciato a guardare cosa potevo portarmi a casa con quella cifra, conoscendo pregi ed i difetti di entrambi i modelli “ .

Ne ho visionate on line 150, tra Zoe e Leaf, poi un giorno…

“ Alla fine, dopo aver visionato (on line) almeno 150 vetture, ho deciso che sarebbe stata una Zoe. Ma la volevo alle MIE condizioni, ovverosia batteria di proprietà o con un residuo riscattabile inferiore ai 1.500 euro e nella versione con batteria da almeno 41 kWh. Fissati i parametri di ricerca, un bel giorno non mi sono imbattuto in quella che da una settimana è la mia prima vettura elettrica. Ne avevo già guidate tante, tra cui Tesla, MG4, Zoe R135, Leaf 40 kWh ecc, ma una mia non l’avevo mai avuta. Ora mi trovo ad avere un Zoe Life R90 del 2017, con batteria di proprietà, e solo 30000 km, presa da un concessionario di Modena ( io sono di Bologna). Il prezzo? 10.500 euro, per un’auto che tutti hanno creduto fosse nuova (perlomeno quelli che non sanno che quel modello non lo fanno più da un po’). In solo una settimana di utilizzo, ho capito di aver fatto un affare: quella sarà la mia compagna del quotidiano per gli anni a venire “ . Daniele Elaborati