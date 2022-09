Elettriche poco sicure? Marcia indietro di Axa

Elettriche poco sicure? Sergio ci scrive per chiederci un commento sui test effettuati da Axa, grande compagnia di assicurazioni. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le domande vanno inviate alla mail info@vaielettrico.it

Elettriche poco sicure? Guardate il test…

“Vedo che in genere siete piuttosto obbiettivi e pubblicate sia le notizie positive che negative sulle auto elettriche. Per questo mi ha sorpreso non leggere nulla su un test che ha fatto parecchio discutere in rete, effettuato dall’assicurazione Axa. Vi allego l’articolo di un sito specializzato, Sicurauto, dal titolo già significativo: “Auto elettriche, Axa mette in guardia dai maggiori rischi“”. Vorrei capire che cosa ne pensate, visto che scrivete spesso che dai test ufficiali le auto elettriche risultano in genere più sicure delle macchine normali. Grazie e complimenti per il vostro lavoro“. Sergio Guidotti.

Ma la Golf elettrica rispetto a quella a benzina regge meglio…

Risposta. Ci siamo letti l’articolo e cercato di documentarci sul test in questione, scoprendo alcune cose interessanti. La prova, svolta da Axa Svizzera, verteva su due tipi di possibile incidente. Nel primo si vede una Tesla Model S invadere una rotatoria per valutare quali conseguenze comporta l’urto nel sottoscocca. Nel secondo due Volkswagen Golf, una elettrica e una a benzina, vengono fatte scontrare frontalmente a 50 km/h per capire quanto si deformino le due auto. E quindi con quali rischi per gli occupanti. Sgombriamo subito il campo da ogni illazione sul secondo test. Come scrive correttamente anche Sicurauto, “grazie alla dotazione di sicurezza passiva, non c’è alcun rischio di lesioni per gli occupanti, che sono adeguatamente protetti in entrambe le auto. Tuttavia la Golf ICE, più leggera, è esposta a un carico significativamente maggiore e subisce danni alla carrozzeria visibilmente maggiori rispetto alla versione elettrica“.

Le scuse della compagnia di assicurazione

Ma la parte ancora più interessante riguarda il crash-test con la Tesla Model S, con immagini cruente (vedi il video) che hanno dato adito a ogni tipo di illazione. In realtà l’auto, per ragioni di sicurezza, era stata privata della batteria (?), la parte più interessante per la reazione questo tipo di urti. E comunque, a detta di un comunicato con scuse diramato dalla stessa Axa, ha retto più che bene alle sollecitazioni dell’impatto. In una nota, la compagnia di assicurazioni non senza imbarazzo spiega: “Alla luce delle reazioni al crash test effettuato il 25 agosto 2022, AXA Svizzera desidera chiarire la sua posizione… Ci rammarichiamo che l’edizione di quest’anno dei crash test sembri aver dato un falso impressione e ha creato una certa confusione in relazione all’elettromobilità...”.

Elettriche poco sicure? Axa ammette: tutt’altro

La nota di Axa prosegue: “Purtroppo ci siamo resi conto dopo il fatto che il test e le relative misure di comunicazione potevano essere fuorvianti. In particolare per coloro che non erano presenti ai crash test e non erano quindi in grado di collocarli nel giusto contesto…Il crash test con un veicolo Tesla non ha causato il tipo di danno al telaio che potrebbe innescare l’incendio della batteria, come sembrerebbero suggerire le immagini. Il test effettuato non ha quindi confermato l’ipotesi di tale scenario incidentale. Avremmo dovuto menzionare esplicitamente questo fatto nelle nostre misure di comunicazione dopo il test. In particolare nel nostro comunicato stampa e nelle relative immagini che sono state messe a disposizione…Siamo molto dispiaciuti per la confusione causata e desideriamo esprimere le nostre sincere scuse” Amen.

SECONDO NOI. Che dire? Solo che sparare sull’auto elettrica porta titoloni e clic, ma a rischia di esporsi a figure come questa. Ci dispiace perché Axa è una prestigiosa compagnia di assicurazione, con una credibilità che ha indotto molti media a trarre conclusioni affrettate. Anche se un tema c’è e andrebbe affrontato seriamente. I costi di riparazione di un’auto elettrica al momento risultano più alti e questo, ovviamente, può influire su quanto si paga di assicurazione. Ma non c’entra con la sicurezza…

— Leggi anche: acqua alta in strada, che cosa succede alle elettriche?