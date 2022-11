Elettriche poco sicure? Macché, tutte 5 stelle nei crash-test Euro NCAP. Da ultime Smart #1, Tesla S, Ioniq 6, Toyota bZ4X, Subaru Solterra e Nio ET7.

Elettriche poco sicure? Le pagelle Euro NCAP di 6 modelli dicono…

Altra tornata di incidenti simulati dall’ente ufficiale Euro NCAP, altra tornata di promozioni con il massimo dei voti per 6 modelli elettrici. Anche se nelle 4 sotto-categorie che contribuiscono al punteggio finale (con punteggi in percentuale sul massimo di 100) non tutte le pagelle sono uguali. Anche qui la Tesla fa meglio di tutti: il nuovo Model S non solo spunta un voto molto alto nella protezione degli occupanti, adulti e bambini, oltre che nel Safety Assist. Anche il giudizio sulla protezione degli utenti deboli della strada in caso di urto (bici e pedoni) è al top rispetto agli altri 5 veicoli esaminati, con l’85%. Un risultato che Tesla festeggia sottolineando che un punteggio massimo è stato ottenuto anche nelle due sottocategorie. Ovvero Urto Laterale e Salvataggio, Estrazione e Sicurezza Post-Impatto.

Acciai ad alta resistenza per la nuova Smart #1

I risultati dell’ultima tornata di test sono stati accolti con soddisfazione da tutte le Case coinvolte. La Smart, per esempio, sottolinea che “l’architettura complessiva della nuova smart #1 è stata progettata e sviluppata per soddisfare i più elevati standard del settore. Con il 74% di acciaio ad alta resistenza e il 19% di acciaio pressato temprato, smart #1 crea ambiente di elevata sicurezza per i suoi utenti“. Aggiungendo che “le prestazioni di sicurezza non si riflettono solo nelle specifiche di sicurezza passiva, ma anche e soprattutto nella protezione complessiva della batteria. Per questo motivo, smart ha adottato molteplici misure tecniche di protezione. Tra cui i materiali del nucleo della batteria ad alta stabilità termica, l’isolamento termico dei moduli e la protezione strutturale dei pacchi batteria“.

— Leggi anche: auto elettriche poco sicure? Marcia indietro di AXA —