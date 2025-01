Elettriche più care da riparare? “Non è vero…”

Elettriche più care da riparare in caso di incidente? Non è vero, ci scrive da Padova un addetto ai lavori (consulenza di risarcimento danni). Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Elettriche più care da riparare dopo un incidente? “Non è così…”

“S ono un possessore di auto elettrica da oltre 3 anni (felicissimo e soddisfattissimo!). Per lavoro, con lo Studio MG di Padova, mi occupo di consulenza e gestione di risarcimento danni. Tutti i giorni aiutiamo i danneggiati da sinistri a recuperare risarcimenti dalle assicurazioni. Scorrendo i vs. approfondimenti sul web, che apprezzo molto, ho letto l’articolo di Roberto Concari sul costo di riparazione esagerato di una Megane elettrica incidentata. Sono rimasto amareggiato dalle affermazioni del proprietario della Megane, convinto che la causa del suo disagio sia il fatto che l’auto è elettrica. Posso affermare con certezza che non è così! Il problema dei costi di riparazione elevato, per danni simili al suo, lo riscontriamo anche in auto termiche, tutti i giorni. Quando si deve essere risarciti da un’assicurazione per un danno subito da terzi, la questione è legata all’esatta stima dei costi di riparazione (e qui entrano in gioco i periti). Il nodo della questione è coordinare bene le perizie tecniche e sapere come documentare i danni al liquidatore “ . ono un possessore di auto elettrica da oltre(felicissimo e soddisfattissimo!). Per lavoro, con lo Studio MG di Padova, mi occupo di consulenza e gestione di. Tutti i giorni aiutiamo i danneggiati da sinistri a recuperare risarcimenti dalle assicurazioni. Scorrendo i vs. approfondimenti sul web, che apprezzo molto, ho lettosul costo di riparazione esagerato di una. Sono rimasto amareggiato dalle affermazioni del proprietario della Megane, convinto che la causa del suo disagio sia il fatto che l’auto è elettrica. Posso affermare con certezza cheIl problema dei costi di riparazione elevato, per danni simili al suo, lo riscontriamotutti i giorni. Quando si deve essere risarciti da un’assicurazione per un danno subito da terzi, la questione è legata(e qui entrano in gioco i periti). Il nodo della questione è coordinare bene le perizie tecniche e sapere come documentare i danni al liquidatore

C’è troppa impreparazione, con preventivi esagerati…

“ Nel caso di auto elettriche, è fondamentale poter contare su tecnici esperti. Che possano tutelare il danneggiato rispetto alla non preparazione o mancato aggiornamento di alcuni addetti ai lavori (molti riparatori). Questi spesso, non sapendo come gestire alcuni danni, mettono in preventivo lavorazioni esagerate. Per la serie “visto che non sono esperto, metto a preventivo che cambio tutto e sto tranquillo di sicuro“. Dalle informazioni che avete condiviso, sono certo di poter aiutare il lettore a recuperare tutte le somme necessarie per riparare l’auto dall’assicurazione tenuta per legge a rifondere i danni. Seguiamo questi casi tutti i giorni, è il ns. lavoro e potrei mettere a sua disposizione il ns. Team di esperti (tra patrocinatori, avvocati e periti tecnici) per aiutarlo. Da professionista esperto, ingegnere di formazione e possessore di auto elettrica conosco bene queste dinamiche. E so quali soluzioni attuare per aiutare il proprietario della Megane a recuperare quanto gli spetta di diritto, in poche settimane “.

Elettriche più care da riparare? Tanta ignoranza in giro, serve professionalità

“ Se ho inquadrato correttamente il caso, è probabile che il ns. aiuto non costerà nulla al proprietario, e gli permetterà di riparare l’auto senza necessità di cambiarla. Ma ho bisogno di confrontarmi direttamente con lui per avere i dettagli della situazione. Per questo motivo vi chiedo di fornire al vs. lettore i miei riferimenti, invitandolo a contattarmi per un confronto diretto. Così da esporgli la soluzione al suo problema, senza alcun impegno ovviamente. Vi assicuro che ha già atteso troppo tempo. Così potremo raccontare tutti un’altra bella storia in cui, grazie ai vs. articoli, è stato risolto un grande problema ad un lettore, riportando la verità al suo posto. Non è colpa dell’auto elettrica. Vi ringrazio per il prezioso contributo che fornite alla mobilità elettrica con l’obiettività e la precisione che contraddistingue i vs. approfondimenti. Perle rare in un paese dove l’elettrico è boicottato a prescindere, senza essere conosciuto “ . Pierluigi Formentini

Risposta. se percorrere questa strada. Dovesse farlo, saremmo lieti di raccontare se e come la vicenda ha davvero avuto un lieto fine. Abbiamo girato i contatti di Pierluigi al proprietario della Megane incidentata: deciderà lui. Dovesse farlo, saremmo lieti di raccontarela vicenda ha davvero avuto un lieto fine.