Elettriche per disabili: “Lo sconto IVA va cambiato”

Elettriche per disabili: le regola per accedere allo sconto IVA (ridotta al 4%) vanno cambiate. Spiega perché un lettore che ha un familiare disabile. Vediamo se l’appello verrà raccolto da altre persone interessate dallo stesso problema.

di Umberto Iori

“V i seguo da tempo, ma solo da 3 mesi e mezzo sono possessore di una Smart #1 Premium con all’attivo 5.000 km. Vi Scrivo con la speranza che possiate dare cassa di risonanza e, se possibile, intercedere presso gli Enti/Uffici competenti, per una problematica di carattere generale. Parlo dell’acquisto di auto BEV da parte di disabili usufruendo dell’Iva agevolata al 4% “.

Elettriche per disabili: al momento i limiti di potenza rimangono questi…

“ Vado al punto:

– per le auto termiche il limite è dato esclusivamente dalla cilindrata: 2.000 per il benzina e 2.800 se diesel o ibrida, indipendentemente dai KW;

– per le Bev massimo 150 KW/204 cv;

– per nessuna è fissato un limite di prezzo, vetture nuove o usate che siano.

Seguo la tematica da vicino per conto di un mio familiare disabile. E mi sono reso conto che il legislatore, quando nel 2020 ha integrato la norma con le auto elettriche, aveva sicuramente preso in considerazione ciò che il mercato offriva al momento. Ritenendo i 150 KW adeguati allo scopo (magari prendendo spunto dai motori VW presenti in quel momento). Negli anni a venire le BEV si sono moltiplicate e, dando uno sguardo ai listini, ci si accorge che con quella potenza sono rimaste solamente le utilitarie e poco altro “ .

Sono veicoli ideali per chi ha minori capacità motoria

“ Pongo invece queste considerazioni:

– le auto elettriche, con l’assenza del cambio, del pedale della frizione e di molte altre componenti, ben si prestano all’uso di coloro hanno minore capacità motoria. In taluni casi senza dover intervenire con costose e poco pratiche modifiche;

– di regola i veicoli (tolti gli accessi), all’aumentare della potenza sono anche maggiori di dimensioni. Questo va a favore del bagagliaio che, per esempio, può contenere una carrozzina (cosa che sarebbe impossibile sulle future Panda, C3 e similari);

– altra stortura: molte BEV da 150 KW, ovvero fulmini da 0-100 in pochi istanti, sono consentite ai neopatentati (vedi VW ID.3 e simili);

– al disabile è consentito acquistare una “fuoriserie” o una “bomba di utilitaria” (Porsche Macan da 265 CV o Toyota Yaris GR 280 CV, per esempio). Ma non una qualsiasi BEV Hyunday. O la stessa Smart #1. Sulla quale, mantenendo i 5 posti ma avanzando i sedili posteriori, riesco ad inserire nel bagagliaio la carrozzina smontata delle ruote “ .

Elettriche per disabili: perché non inserire nuovi e più attuali parametri?

“ Non sarebbe forse il momento, sfruttando anche la revisione in Parlamento del Codice della Strada, aggiornare con nuovi e più attuali parametri? Personalmente inserirei per tutti i veicoli un limite di prezzo (60.000 euro ?), oltre il quale l’iva diventa al 22 come per tutti. Aumenterei in misura sostanziale i kW alle BEV, legando allo stesso modo le termiche e le ibride sempre ai kW .Visto che oramai la potenza si genera con l’elettronica e non più con la cilindrata (come invece previsto dalla norma che se non erro risale al lontano 1992) “ .

