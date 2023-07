Elettriche o plug in, con questi costi di ricarica i conti non tornano…È la riflessione, con tanto di numeri, di Lorenzo, che guida una Kia Sportage Phev.

Elettriche o plug in: a benzina tutto ok, il consumo della batteria mi lascia perplesso…

“Sono cresciuto a pane e Quattroruote e mi considero un appassionato di auto. Termiche, elettriche o ibride, non ha importanza, guidare mi ha sempre emozionato. E ho sempre guardato senza troppo scetticismo alle novità. Quindi nella seconda metà dello scorso anno mi si è presentata la possibilità di dotarmi di auto nuova. E, con una certa fatica, ho scelto una Sportage Phev, consegnata a fine marzo di quest’anno. Perché ibrida plug-in? In famiglia l’auto la usiamo, ci viaggiamo, e diverse destinazioni al sud Italia offrivano ben poche opzioni per ricaricare senza patemi. Perché non full Hybrid? Perché la cavalleria sulla carta è accattivante. E, secondo i piani iniziali, il tragitto più o meno quotidiano rientrava nel range di 60km elettrici dichiarati. Sono soddisfatto? Mah… Dell’auto in generale sì, non mi posso lamentare. Mi ha stupito in positivo il consumo termico (non faccio fatica a mantenermi sui 5.5l/100km con batteria scarica, ma tenendomi lontano dall’autostrada). Quello elettrico, includendo tutt,o ovvero anche le (in)efficienze della ricarica, mi lascia perplesso“.

Viaggiando in elettrico spendo almeno il 30% in più, non vi sembra stupefacente?

“Con batteria scarica (intorno al 15-18%) l’auto accende il termico e le colonnine registrano 13,5-14kwh di ricarica. Che si traducono in 4.4km/kWh o 22.7kwh/100km. Per questioni aziendali non ho una carta che mi consenta di accedere a condizioni più vantaggiose, quindi mi ritrovo spesso a pagare 0.69€/kWh. Per fare 100km spendo più di 15€ in elettrico contro circa 10€ di benzina. Ora, un’elettrica pura avrebbe efficienze superiori, non ho dubbi. Motore più efficiente, niente cambio, etc. Ma il confronto lo sto facendo sulla stesa auto: che le 4 ruote motrici le trascini il motore elettrico o il turbo benzina, non cambia molto. Il problema sta nel costo eccessivo dell’energia alla colonnina e quello (forse troppo basso?) del carburante tradizionale. Ho la fortuna di non dovermi preoccupare troppo di quanto spendo in elettroni o carburante, il problema è del mio datore di lavoro (almeno per ora). Ma è stupefacente che quest’ultimo potrebbe invitarmi a smetterla di ricaricare l’auto: costa più di metterci la puzzolente e inquinante benzina. E se pure dovesse fornirmi un piano di ricarica, ad esempio il City di Enel X? Tra pochi giorni passerà a 49€/80kwh: comunque 100km elettrici costerebbero il 30% in più“.

IN CONCLUSIONE – “Non mi stupisce che il mercato dell’auto elettrica non decolli. Lo dico con rammarico, perché credo che la transizione vada affrontata e risolta al più presto. Ma, tra prezzo medio di acquisto dei modelli e costo dell’energia, beh, è difficile definirla un’offerta popolare. Detto questo, mantengo un certo ottimismo e spero che tra qualche anno ci siano le condizioni anche per me per completare il salto. A presto e grazie per le interessanti informazioni che condividete“. Lorenzo Rep

Elettriche o plug in: i consumi cambiano, ma il problema resta

Risposta. Le elettriche pure, come ammette lo stesso Lorenzo, sono più efficienti delle plug in. Se non altro per questioni di peso, non dovendo portare a spasso due motori. E ci si può aspettare consumi decisamente migliori dei 4.4km/kWh o 22.7kwh/100km citati per la Sportage. Ma il problema dei costi alla colonnina resta per tutte le auto ricaricabili, alla luce degli aumenti che riguardano anche gli abbonamenti del principale operatore. Si rischia di uccidere questo settore nella culla, rendendolo conveniente solo per chi la possibilità di ricaricare a casa, a prezzi molto più contenuti.